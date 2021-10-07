美國總統拜登10月5日對媒體表示，之前與中國國家主席習近平通話時，雙方都同意遵守「台灣協議」。此言一出，各方紛紛嘗試解讀何謂「台灣協議」？

白宮國家安全委員會並未正式解釋何謂「台灣協議」，只是引用國務院發言人普萊斯3日的聲明稱：「我們將維持我們在三個公報、《台灣關係法》和六項保證中所陳列的承諾」。

從大陸的角度看，拜登提出「台灣協議」，主要目的是要中共承諾不會主動對台灣動武。如果中共同意「台灣協議」，必定會要求美國承諾今後在處理美中之間的議題時，不再利用「台灣牌」刺激甚至要脅中共。

從美國的角度看，大陸同意遵守「台灣協議」，表示只要台灣不宣布台獨，中共就不會對台動武。因此，美國將擺脫一旦中共對台動武，美國要不要出兵的困擾。另一方面，美國卻可以依據《台灣關係法》繼續向台灣出售大量軍備。所以「台灣協議」使美國穩賺不賠。

從台灣的角度看，「台灣協議」是對台灣安全的再保證。然而實際上，台灣卻是「台灣協議」中唯一的輸家。

第一，如果「台灣協議」讓美國不再打「台灣牌」，表示至少在拜登任內，美國不會為了刺激中共，再刻意做出「友台」舉動。台美關係將穩穩地被框限在「非官方」的經貿文化科技交流層面。

其實最令台灣難堪的是，「台灣協議」雖以台灣為名，但台灣自己卻毫無置喙之地。「台灣」只是美國與中共談條件、做交易的「標的物」。

如果不是蔡總統把兩岸關係帶入谷底，使我們必須一面倒向美國，作為一個主權獨立的國家，我們又何必忍受如此的奇恥大辱？

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