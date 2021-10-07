如果說台灣半導體行業晶圓代工的傲人良率，展現了精益求精、盡善盡美、千錘百煉的工匠精神，那麼香港傲然挺立的工匠精神，呈現在什麼行業呢？地產？金融？旅遊？恐怕都不是！

淺見以為，月中即將在香港上映的紀錄片電影《龍虎武師》為我們提供了答案。誠如海報口號所言：「喋血油尖旺，對抗好萊塢！」二戰後幾十年香港動作片電影盛世，曾經是睥睨全球的世界頂尖。幾代男女演員用血肉拚搏，力抗好萊塢電影工業，將亞洲甚至世界動作片的標準建立了起來。

電影的故事從日本侵華開始說起，當時大量北方京劇的演員為避戰亂來到殖民地香港。然而京劇中的語言難以被普通話不流通的香港觀眾廣泛接受，因此演員們改行教學生，在香港開了四個出名的京劇學校。一些窮人家的小孩抱著學技藝、學功夫的心理來到戲劇學校，包括成龍、洪金寶等人，造就了一代數量驚人的「武林英雄」。

京劇的動作影響了粵劇，而粵劇班裡把這些翻跟頭、搖旗吶喊等表演各種高難度動作的藝人稱做「龍虎武師」。後來這些人進入電影行業，這個稱呼也沿用下來。他們為香港電影界造就新的工種，在替身、特技等的驚險搏命中，支撐了香港動作片電影的血肉與骨架。

另一方面，金庸、古龍等膾炙人口的武俠小說作者，則為古裝動作片提供了源源不斷的精彩劇本空間。鼎盛時期，香港輸出的電影電視對大陸、台灣及東南亞華人都有極大的影響。猶記1980年代初，筆者在台灣成長的小時候，香港《楚留香》粵語主題曲「千山我獨行，不必相送…」幾乎人人琅琅上口。擔綱主演的鄭少秋、趙雅芝更幾乎無人不知，無人不曉。

根據維基百科紀錄，《楚留香》在台灣原本以金鐘獎「外片觀摩」方式，在中視播出首兩集（粵語原音）。大受好評後，中視正式購入台灣播映權，並以國語配音播出。1982年4月18日晚間八點開播之後，創下百分之七十的高收視率。每當週末晚上一到，計程車司機不載客，夜市小販不擺攤，全待在家裡看戲，連犯罪率都大為降低。當時僅能以「萬人空巷」形容，《楚留香》主題曲更是傳頌台灣大街小巷。

當然，片中很多高難度動作需要「龍虎武師」們來完成。在動作片、功夫片盛行之時，有大量武師在片中做替身或出演小角色來襯托大明星的風采。後來，有些人成了著名的武術指導和大明星，甚至遠征好萊塢、大陸、台灣、東南亞等地，為當地的電影注入新元素。但大多數人一輩子都在香港，沒沒無聞地為電影電視作品付出。他們的敬業精神與奉獻精神，不但激勵了很多幕前幕後的影視藝術工作者，也讓無數影迷至今仍念念不忘。

在故事簡介中提到，動作紀錄片《龍虎武師》由香港電影動作特技演員公會發起，記錄了中國影史上一個最特別的群體——龍虎武師。拍攝團隊用長達兩三年的時間，梳理了浩如煙海的影像資料，勾勒出七十年風雲變幻。片中採訪了多位武行前輩以及入行新人，包括台灣新生代優秀的動作演員陳竹音也跨海出演。

《龍虎武師》電影的時代跨度甚廣，從北戲南傳到班底競爭、從古裝武俠到時裝動作，從黃金年代到港片沒落、從英雄輩出到青黃不接……。武行的興衰，映射出一個行業頑強不息的進化，一座城市自信自強的成長，以及一個時代生生不息的脈搏。

然而，以血肉之軀焠練出來的各種不可思議的動作片效果，在1980年的電腦特效開始進入電影圈之後，逐漸開始遭受衝擊。許多媒體曾報導成龍第一次見到《侏儸紀公園》導演史蒂芬‧史匹柏時，非常激動，問電影裡人和恐龍跳來跳去，是怎麼拍出來的？史蒂芬‧史匹柏說，很簡單，在電腦上敲兩下就可以了。大導演反問成龍，你在《紅番區》裡是怎麼從這棟樓跳到那棟樓的？成龍回答，更簡單：「開機，起跳，開拍，停機，送醫院」（Rolling jump action cut hospital）。

香港電影人打入好萊塢影壇的例子，隨手可數：成龍拍了《紅番區》（1995），吳宇森拍了《變臉》（1997），袁和平以動作指導身份拍了《駭客任務》（1999）、《追殺比爾》（2003），熊欣欣成為《反擊王》《三劍客》等片的動作指導……。《龍虎武師》導演魏君子是港產動作片的發燒友，他說如今的好萊塢電影也不難見到香港動作片的元素，例如黑寡婦一出來先翻個跟頭，《功夫熊貓》中阿寶練功的一些動作設計也是仿自《醉拳》和《蛇形刁手》。以前香港龍虎武師們設計的動作，已被全世界學習吸收，彷彿全球動作電影都出現香港原創的江湖標準了。

魏君子說：「香港電影的黃金年代，是靠台前的導演明星以及這些幕後的無名英雄一拳一腳打出去的。打進好萊塢，打給全世界看，才讓華人電影在那個時代的全球電影市場有了一席之地！」然而電影所沒有提到的，在世界進入全球化年代後，金融資本的龐大力量也進入影視圈。龍虎武師們赤手空拳，像「死士」一樣用血淚和斷骨去硬拚的真功夫也難以抵擋。資本之外，劇本與人本也逐漸出現劣勢。一方面，延展香港武俠片想像空間的精彩劇本，隨著老一輩作家的凋零而斷供；另一方面，香港經濟快速發展之後，大量人們選擇進入金融、地產、旅遊等危險係數低的白領工種，武師們的後繼者也出現青黃不接的窘境。

近年隨著大陸電影工業的崛起，一些香港龍虎武師進入內地的電影團隊，在北方發光發熱。而香港政府直到最近兩三年才開始重視本地的電影工業，冀望多管道扶植這個曾經代表香港工匠精神的產業。無奈去年遇到了漫長的全球疫情，讓許多計畫按下暫停鍵。

展望未來，曾經從不說不（never say no）、精雕細琢的香港動作片，能否再現雄風？就看資本、劇本、人本等各方資源能否不斷注入，讓江湖再次欣賞香港影視「湖海洗我胸襟，河山飄我影蹤」的武林氣概。

（作者為香港中文大學金融系副教授）

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