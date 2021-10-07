美國總統拜登5日表示，曾和中國國家主席習近平針對台灣議題進行談話，雙方同意遵守「台灣協議」（Taiwan Agreement）。美中台大三角關係中憑空出現一個陌生名詞「台灣協議」，讓台北政壇亂成一團，紛紛探詢什麼是「台灣協議」？

拜登口中吐出這話的情境，是因為台灣5天以來，飽受中共解放軍150架次軍機威懾。台灣除了面對中國大陸軍事威懾，現在恐怕還得擔心被美國不可告人的協議突擊，完全蒙在鼓裡的民進黨政府怎能不皮皮剉，台灣人民又怎能放心「台美關係史上最好」？

雖然白宮國家安全委員會對外說明「台灣協議」時，引用國務院發言人普萊斯針對中共威懾台灣的聲明稱：「我們將維持在三個公報、《台灣關係法》和六項保證的承諾」。既然官方有標準說法，拜登總統又為何不照稿唸，卻憑空創造「台灣協議」這句話呢？

抽絲剝繭發現，拜習9月9日電話會談後，美中雙方發表新聞稿，美方對台灣議題隻字未提，但中方則指出，拜登表示無意改變一中政策。第二天讓台灣尷尬的另一則外媒新聞也透露出不尋常，英媒《金融時報》9月10日指出，美國正考慮讓台灣的「台北經濟文化代表處」更名升級為「台灣代表處」。當時，台北政壇同樣陷入混亂，台灣政府雖然一副完全不知道狀況下被美方突襲的感受，但畢竟是一件可以開心的好事。

「拜習電話會」後爆出美國挺台正名這樁「好事」，又有拜登說溜嘴的「台灣協議」，台灣有了糖吃，但犧牲了什麼？美國力促拜習高峰會，美中博弈拿台灣當籌碼，細思極恐，小英總統和國安團隊屢次被蒙在鼓裡？老美可以突然撤軍阿富汗、賣核潛艦給澳洲、釋放孟晚舟，被突擊的盟軍、法國、加拿大情何以堪，Taiwan Agreement的突擊，台灣能不當心一點嗎？

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