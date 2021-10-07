我是成長於福佬人的家庭，講閩南話（台語）馬馬虎虎；家裡使用的日文字彙較多，父母不想讓小孩知道的，會使用日語。本省人國語不標準，即使沒有「台灣國語」，較難參加演講比賽。對我來說，當下除了注音方式中文輸入總是有ㄓㄔㄕ跟ㄗㄘㄙ不分的困擾，日常生活溝通沒有大礙。在淡江的長官會叫我「蘇贈轟」，聽來十分親切。

外婆是客底的（福佬客），母親小時候跟她的外婆住，所以會簡單的客家話。我在苗栗三義住過，耳濡目染，渾沌接觸客家人委婉的想法。大學4年住僑生宿舍，聽多了廣東話，有點混淆，加上內人不懂客語，缺乏使用的機會，最後一次開口是多年前在高雄，零零落落。倒是每年的客家台慶及客協春酒，是我小學程度的四縣客家話，碩果僅存複習的機會。

父親從小鼓勵我們，學會英文可以讀西部小說，頗有「書中自有黃金屋」的味道。金門當兵回來，一度上班翻譯藝術百科全書，後來考上中廣，政大的前輩猜我是新聞系畢業的，台大學長則以為是外文系，其實是農經的。出國唸書，還是靠語文能力順利拿到學位，讀寫聽說應付得過去。偶而跟老美喝咖啡，外交官懂得阿諛，會說「你的英文比我的中文好」。

我的大學紀錄「不乾淨」，一直百思不解為何可以考上中廣當英文編譯，或許是老士官長美言。也有一說，因當時發生海山煤礦災變，痛定思痛，電台希望能找一名也懂台語的人。倒是上下班會碰到白銀阿姨，她說「你的國語不標準，要來上正音班。」從1990年代的地下電台，到後來電視台的叩應節目，觀眾會訝異，大學教授竟然會講流利台語，內人老是嘲笑沒有那麼道地。

在日本時代，念高女的傍晚下課回家路上，吱吱喳喳，走過商家涼亭，自動切換為日語，那是淑女的自我要求。大一跟同學在台北火車站前排隊等巴士去石碇郊遊，聽旁邊人說，「XXX很正、可惜講台語」，原來，語言象徵身分地位。現在，民進黨政府要把英文當第二官方語言，完全誤解「國際化」的真諦。

語言作為人與人之間溝通的工具，除了是升學及就業的能力，更代表社會流動的機會，並非一般所想像的那樣中性。特別是對少數族群而言，必須先學習支配者的語言，才能獲得知識或是被接受，多了一層無形的關卡，必須加倍努力，立足點並不公平，斯里蘭卡殷鑑不遠。

台灣人出國到歐洲旅遊，多山的瑞士往往必須拉車，司機兼導遊通常是義大利裔的，不要說法語跟德語，連英文也通，說好聽是語言天分，其實是少數族群的無奈。以前搭校車台北淡水通勤，外省同事會使用台語跟我交談，我則用華語，錯愕中尊重。有一回，一位國語字正腔圓的女同儕靦腆地表示，她是念國語實小的，反倒是讓我覺得不知道要如何接腔。

在多元族群的國家，族語更是認同的來源，未必是妨礙國家團結的障礙；如果不能同中存異，反而會妨礙異中求同的目標。我們如果真的服膺多元文化主義的信念，應該超越膚淺的文化消費，而是保障大家自由選擇使用語言的權利。至於共通的語言，西方並非沒有經驗，以戰後的加拿大為例，不只是公家單位，連軍方都致力雙語的實踐。如果有心，其利斷金。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）