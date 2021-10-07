民進黨政府標榜最會捍衛國家主權，蔡英文也自稱是台灣總統，卻自願以不具國家地位的「台澎金馬個別關稅領域」名稱，申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），原來護主權只是關起門來搞大內宣，在最關鍵、最具指標性的國際場域卻是自我限縮、自我矮化。

爭取加入CPTPP毫無疑問是2002年台灣進入世界貿易組織（WTO）以來最重大的外交出擊，政府號稱為此已準備了5年，蔡英文總統更在臉書告訴國人，「遞件，就代表我們有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步。」但大家看到的是中共先發制人，9月16日正式宣布申請加入，台灣在壓力之下，於短短6天內遞件，在事關國格、國家地位的名稱問題上畏戰、怯戰，選擇便宜行事。

民進黨政府辯稱，台灣當然是主權獨立國家，沿用加入WTO時的「台澎金馬個別關稅領域」名義爭議最小。加入CPTPP前途未卜，卻先開了2個無法彌補的惡例：第一， 自我宣示放棄以有主權意涵名義的名稱加入國際協定、機制，等同自我否定所謂的正名運動，或爭取以主權國家身份加入國際組織；第二，即使順利進入CPTPP，與其他會員國位階還是有別，並衍生出是否簡稱「中華台北」、國旗展示等高度爭議性問題。

民進黨政府決策過程一向隱晦，但從台灣進入WTO的歷史背景來看，CPTPP相關決策充分反映了蔡英文的一貫想法與個人意志。蔡英文被視為是台灣加入WTO的幕後推手，並鼓吹以關稅領域名義加入WTO。她曾接受政府委託研究台灣加入WTO前身、「關稅暨貿易總協定（GATT）」案，並於1988年3月以政治大學法律系副教授身份，在《中國時報》的「時論廣場」發表「領先中共加入關貿總協定」專文，主動揭露台灣的可能策略。

走訪日內瓦的GATT相關官員後，蔡英文在專文中寫道，「以關稅領域加入關總，在名稱上的彈性，遠較以國家名義加入來得大」。她進一步指出，在入會議定書中可要求加入條文，明白說明「我們以關稅領域的身分申請加入，對於我國國際人格之確定，並無任何的自認，即我們在國際公法上的人格，不因此而有任何的確定效果，如此，我國不但可以加入關總，而且對於我國一向在國家地位上的主張，不會發生負面效果」。她並分析，台灣甚至可以先於中共加入GATT，以及可以逕行申請加入，毋須先取得觀察員資格。

蔡英文的觀察顯然與實際發展有很大落差，入會議定書不但沒有關於台灣國際法人格的條文，1992年理事會主席聲明更確定「先中國、後台灣」共識，以及台灣「在GATT做為觀察員及事後成為會員的過程中，其代表機構將循香港、澳門模式，代表機構人員之職銜，不應具有主權意涵」，為日後台灣在WTO的運作造成極大困擾。

「台澎金馬個別關稅領域」、簡稱「中華台北」令許多綠營人士悲憤交加，認為根本是喪權辱國，民進黨將WTO的屈辱甩鍋當時執政的國民黨，30多年後，自己當家面對重大決策時，卻是比照同樣模式處理。

在中共全面打壓之下，台灣以任何名義加入CPTPP都是困難重重，但面對國家主權、國格、利益等原則性問題，考量日本擔任輪值主席、國際社會反中氛圍等有利因素，台灣在名稱問題上應有所堅持，至少保留彈性，拉高談判聲勢，營造有利條件。可惜民進黨政府貽誤先機在前，倉促決策在後，主其事者未戰就丟盔卸甲，虛耗維護國家尊嚴與地位的黃金時機，反而助長中共聲勢，使日後加入CPTPP陷於更不利局面。

（作者為資深媒體人）