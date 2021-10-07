最近一陣子，持續年餘的防疫長壽鄉土劇漸漸失去熱度，取而代之的政治話題，除了短暫擷取媒體目光的國民黨主席選舉和如今箭在弦上的「刪Q」罷免案，就是令人目不暇給的民進黨派系大亂鬥。從大新竹升格案開始，府院對五倍券的不同意見，再加上高鐵宜蘭設站案的派系爭執，一直到熱騰騰的蔡總統要沒收6都市長提名權，中常委陳茂松不甘遭人誣指為「黑白講」且被當成「塑膠」，堅持開記者會反擊等，真是高潮迭起絕無冷場。

對於這一連串的執政黨內部派系紛爭，特別是陳茂松不甩蔡總統的親自致電，依舊開了記者會，以極其直接的用語表明不甘受辱，無論媒體或社會評論，普遍從「後蔡英文時代」的角度來詮釋政治意涵，認為蔡總統的領導威望不若以往，昔日的「尊英」已經不再，蔡總統倒像是東遷以後的周王室，共主地位衰微，即將進入春秋戰國諸侯爭霸的局面。總而言之，是從負面角度去看待這樣的政治情勢發展，然後期許蔡英文主席能像周桓王復興周室一般地出手整頓黨內亂象。

對於這點，個人有不同看法。民進黨派系共治的傳統，確保黨內不會有獨裁者和大老的長期存在，即便有短暫時間的共主，也不過是因為基於利益共生的因素，為確保掌握執政權力而有的妥協。當這位共主不能再披掛上陣競逐總統大位後，換言之，就是失去替民進黨全黨競逐國家資源的價值後，領導威望就會隨任期結束時間的逐漸接近，呈反向比例的衰退，這也和共主分配資源的能力相關。事實上，蔡總統現在所面對的困境並非孤證，昔日陳水扁總統在第一任期的意氣風發，到第二任期的坐困愁城，其實如出一轍，足證這不是特例。

拋開民進黨黨內派系爭奪的到底是國家政策方向和發展方向，還是其實派系只是爭奪地盤、利益與資源的道德性判斷，這樣的政治運作模式，從實務角度來看，是黨內的自我平衡機制，透過對掌權者的無情對待與拋棄，從而確保所有人不至於被特定個人宰制，客觀上成就了民主政體不受威脅的結果。

看看英國，帶領不列顛打贏二戰的邱吉爾，或者斷然出兵收復福克蘭群島的柴契爾，無不權傾一時，聲望無兩，但當戰爭英雄或鐵娘子失去替所屬政黨贏得選舉的能力後，黨內同志拋棄他們的速度，不是光速，也至少是音速了。聽起來很悲哀，對待對國家有貢獻者如此殘忍，但英國能夠維繫君主立憲的民主政體數百年，卻也正受益於此。

只不過再檢視一下這段時間民進黨黨內派系所爭執的標的，除了陳茂松堅持黨內初選提名制度的程序正義外，新竹縣市合併升格、五倍券發放的民眾自費與否、高鐵宜蘭設站選址等議題，幾乎都是從派系地盤、勢力爭奪和政經資源分贓出發。爭吵這些，雖然客觀上避免獨裁者的出現，留下民主的外觀，卻無助於民主的品質，這個才是真正需要被關注的問題。而這個問題的解方，只能仰賴選民的裁決，別無他法。（作者為淡江大學國際事務學院院長）