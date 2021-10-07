近日美國總統拜登在回應共機擾台議題時，提到曾與習近平論及台灣議題，並表示兩人同意遵守「台灣協議」，呼籲除了遵守協議外，習近平不應做其他事。

此話一出自然引起議論，一個從未見諸相關國際文書的政治字彙，卻是出於美國總統之口，如果是如以往傳言拜登年事已高故因而用字不清就罷，但多數人憂心的卻是美中兩強私下確有協議，而台灣一直被蒙在鼓裡，不可能有發言權、反對權；更憂心所謂的「台灣協議」就只是翻版的雅爾達密約，台灣不過就是大國角力的博弈籌碼。

儘管美國在台協會主席莫健事後接受媒體訪問時表示，美中之間與台灣相關的協議就是「美中三公報」，除此之外，美中沒有其他與台灣有關的協議。但莫的說法不過就是修正後的官方立場，實難解釋拜登的發言動機，站在台灣立場，只能提高警覺，不可將國家安全寄託於毫無名分的台美友好關係。

更何況真如莫健所言，美中之間與台灣相關的協議就是「美中三公報」，問題是眾所皆知，美方長年向來對遵守三公報興趣缺缺，中方對此早有不滿，美方突然要習遵守「美中三公報」，豈不惹人逗笑。

名為「台灣協議」，台灣人與代表台灣的政府對其內容卻一無所知，簡直悲哀。而外交部只能用「第一時間確認美對台政策不變」的說法塘塞人民，不可謂不無能，又或是「無能為力」。他日如台灣協議又爆出具體協議內容，不知外交部是不是又只能再度強調「確認美對台政策不變」來唾面自乾了。

平常消費「台灣」之名為頭等大事的執政黨，此回對台灣協議近乎軟弱失聲的表現，日後還有何顏面高喊「愛台灣」？現在台灣代表處無望，CPTPP要用台澎金馬名義加入，連民進黨都帶頭「棄台」，就算真有「台灣協議」也就不足為奇了。

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