為了高鐵宜蘭延伸案車站「選址」，綠營派系炮聲隆隆，拋棄一貫的團結形象，令人大開眼界，可想見其中涉及重大的經濟與政治利益。明年九合一選舉逐漸接近，反對黨應窮追黑箱決策過程，找出其中弊端，讓人民承認反對黨還有存在的價值，2024大選才有勝選的機會。更要奉勸民進黨，及早掃除黑箱慣性，讓決策如攤在陽光下，並接受反對黨與媒體監督，讓台灣民主回到正軌。

綠營團結形象甩一邊

花東人希望有條平安回家的路，宜蘭人也企盼有不塞車的快速返鄉路。交通部早在2011年通過「北宜直鐵案」，2014年決採用避開了翡翠水庫集水區的方案二。柯文哲上任台北市長後，提出穿越翡翠水庫集水區的新案，路程縮短到36公里，車程減至39分鐘，2019年7月鐵路局通過新案。

但交通部8月突然決定以「高鐵宜蘭延伸案」取代直鐵案，並稱2011年行政院核定直鐵案「可行性評估」時，曾有但書說「除了北宜直鐵，也可以考慮高鐵」。因此，高鐵宜蘭延伸案是取代直鐵案，不必另作可行性評估，直接進入「綜合規畫」階段。10月，交通部完成延伸案初步可行性規畫，行車時間13分鐘，車站在宜蘭市和台鐵共構。

任何人都可以看出，直鐵案和高鐵延伸案完全不同，費用前者為648億元，後者高達1764億元，未來運載量和營收也完全不同，交通部卻說延伸案是直鐵案的替代，不必另作詳細可行性評估。這個啟人疑竇的大黑箱，果然引起前交通部長賀陳旦和前環保署副署長詹順貴批評。賀陳旦甚至指出，直鐵可行性評估未納入營運評估，高鐵花費更大，更不該略過營運評估。但交通部和行政院不為所動，逕自規畫路線；且在各方爭取下，陸續出現了另外3個可能站址：羅東、縣政中心和四城。

交通部去年檢送立法院的報告中，原本規畫宜蘭站為雙鐵共構站址，但各方角力激烈，交通部8月19日突然放棄宜蘭雙鐵共構案，建議高鐵車站設於接近礁溪的四城站，立刻引發搶站大戰。立法院長游錫堃質疑選址不專業，要求行政院不要留下汙點，在地立委陳歐珀痛陳「問題出在行政院」，被媒體形容是「正國會」挑戰「蘇系大哥」。英系陳明文立委更在質詢時痛批：若1個月後站址問題還是爭論不休，「交通部長下台」。更值得注意的是，民間團體「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」9月初舉辦民間座談會，7成在場民眾反對高鐵延伸案；這和部分交通專業學者的看法雷同，認為直鐵案優於高鐵延伸案。

周邊土地開發角力

其實，四個站址各有優劣，四城較偏僻，容易開發；宜蘭市人口最多，但地狹人稠開發困難；羅東人口數接近宜蘭市，選址行政中心可以兼顧宜蘭和羅東人搭乘方便。但由於沒有完整的成本效益可行性評估，根本無法顯示真正的最佳方案。若有的話，結論也可能是：「不具可行性」。目前交通部提出的評估說法幾乎都只有成本面，缺乏需求面的效益，似乎是要隱藏「缺乏可行性」的結論。因為即使高鐵能節省時間，但接駁也要時間，若節省的時間和接駁所耗時間相當，為何要花費更多去搭高鐵？難怪在地民眾會認為，直鐵是較好的選擇。

國家債務已空前嚴重，「蚊子館」到處可見，高鐵延伸宜蘭案黑箱決策極可能又會增添「蚊子高鐵」，但看到站址周邊土地開發利益的各方，當然會以真假難辨的理由浪費公帑並搶奪站址圖利。民進黨在野時，常以「清廉、勤政、愛鄉土」的口號博得民眾好感和支持，今天完全執政，卻變成「黑箱、蚊子、愛土地」；蔡政府若不能幡然醒悟，必斲傷國家財政與長期競爭力。

監察院已淪為政府的左右護法，能維護社會正義與國民福祉者，大概只剩媒體和在野黨了。兩個反對黨─國民黨和民眾黨應聯手，要求行政院提出具公信力的可行性評估；媒體也應扮演「民間監察院」的角色，深度調查決策過程，彰顯媒體的揭弊與監督功能，為國家社會破除黑箱，帶來光明。