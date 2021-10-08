長久以來，中國國民黨對黨的路線問題，一直舉棋不定，自從蔣經國主席在1987年總統任內，開放黨禁、報禁，台灣進入民主政治的體制。但國民黨如何從一個威權體制下的政黨，轉型為民主體制下的政黨，始終在內部有不同的聲音。

李登輝任主席時，他一方面接受了經國先生留下的政治遺產，加上他個人獨特的風格，在1995年接見日本作家司馬遼太郎時，稱中國國民黨為「外來政權」，1999年又提出「特殊兩國論」，但國民黨內部高層，當時並無強烈的反對意見，只有一部分幹部及黨員叧組「新黨」。

從1996年李登輝當選直選總統後，黨內開始有將中國國民黨改名為台灣國民黨的聲音。名義上是推動國民黨成為本土化的政黨，以便在台灣生根，成為有競爭力的政黨。當時這個主張以中常委、內政部長黃主文為主，在2001年之後他成為台聯黨的主席，而李登輝是該黨的精神領袖。

1996年後，李登輝主張修改小學至高中歷史教科書，著重台灣本土歷史，導致以後的課綱問題。這些舉措對國民黨的黨魂及總路線，產生重大的衝擊。

2000年連戰先生任中國國民黨主席，2003年一次中常會，由黨內高層「政治論述小組」，正式提出2004年總統選舉的政治論述案，其中有一段「台灣即中華民國，中華民國即台灣」的論述。

由於此一論述已偏離了中國國民黨的總路線，在國民黨中常會引起了一場旗鼓相當的辯論，一半中常委及高層幹部贊成，另有一半反對，辯論時間長達兩小時三十分鐘，結果連戰以主席身分做了結論，改成「中華民國是台灣民主、自由及安全的最佳保障」。化解當時國民黨總路線可能改變的風波。

馬英九任國民黨主席，並擔任總統時提出三不政策：「不統、不獨、不武」，承認有「九二共識」，中國大陸海協會才同意簽署23項事務性協議。但對課綱問題，8年執政始終未能撥亂反正。最令人錯愕的是2008年5月20日，馬英九就任總統後第3天，教育部即通過陳水扁去中國化的課綱。直到馬英九執政最後一年，才將陳水扁的課綱的內容做了微調。但2016年蔡英文任總統後，不久即廢除，另行調成更去中國化的課綱，將中國歷史置入東亞史。形同對台灣學生而言，中國歷史屬於外國史。

馬英九執政8年時間，未能恢復「國統綱領」，是其任內的重大失策。而李登輝在陳水扁執政時，曾提醒陳水扁，不可廢除「國統綱領」，因「國統綱領」是兩岸交往中，對台灣而言是重要的政治基礎。但是最後陳水扁還是下令廢除國統綱領，形同掏空九二共識的基礎建築。

國民黨在1990代初期，有90萬餘黨員，現在只有37餘萬黨員，約有53萬餘成為失聯黨員，重要原因就是因國民黨失去了領導方向感，隨波逐流。

這次國民黨主席選舉剛開始時，台灣民眾及國民黨黨員對選舉的過程是冷漠的。原本以為是江啟臣與朱立倫之爭，而張亞中在最初黨內競選階段，只有5%的支持率。但經過4位參選人電視辯論後，張亞中以一介書生、政治素人參選人，提出了清晰的政治訴求，有理念，有方法，使台灣民眾，國民黨黨員及媒體一新耳目。

張亞中提出「救黨，救國，救兩岸」，「要戰爭，還是要和平」，提出「兩岸和平備忘錄」，兩岸之間的現實是「分治而非分裂」，張亞中主張的國民黨路線，已不再扭扭捏捏，而是清清楚楚，喚醒了全黨黨魂，也喚起了台灣民眾的反思。張亞中的崛起，立刻引起台灣社會關注朱、張之爭，最後張亞中獲60632票，得票率32.59%。為近30年來國民黨選主席，唯一以理念、政治論述與如何解決兩岸緊張局勢者，不但為他贏得黨主席第二高票，也導致朱立倫成為黨史上第一位得票率不過半的主席。

張亞中雖敗猶榮，喚醒黨魂，這6萬多張票，也使黨內不得不重視「張亞中現象」的存在，朱立倫主席在選舉完後，不得不親自拜會張亞中。朱立倫主席未來形塑的黨路線，必然得要考慮張亞中的論述，以達成國民黨基層團結對外。

國民黨53萬餘失聯黨員，此時正徘徊是否回歸之時，爭取年輕人入黨也是民氣可用的最佳時刻。因為只有全體黨員，包括失聯黨員團結一致，才能喚醒民眾，正視國家面臨的危機，進一步「救黨、救國、救兩岸」。

10月4日，外交部吳釗燮部長接受澳大利亞廣播電台專訪，聲稱：「中國對台灣發動戰爭，台灣將戰鬥到底」，不過，台灣年輕人真的願意因蔡英文及民進黨政府否定「九二共識」，並在台灣內部去中國化、向中國大陸挑釁的原因，被牽進「戰鬥到底」的局勢？

國民黨此時應站起來，給台灣民眾一個清晰、明亮的方向。無畏民進黨政府的1450網攻，向民眾說清楚、説明台灣的危機，是蔡英文與民進黨政府造成，說清楚因果關係，不能讓蔡英文及民進黨政府陷害國家安危。

政黨是有相同理念的群眾組合，有一定的清晰理念，有與時俱進的策略，有深入群眾，了解群眾，帶領群眾的方法與執行力。政黨存在絕不能只是依靠派系、地方勢力、利益分配與交換的選舉工具。孫中山先生曾説過，主義就是一種思想，形成一種力量；張亞中現象此時出現，引起民心共鳴，正顯示這種思潮開始湧起，正在重新反省台灣民主走偏沒有，和國家安全路線要怎樣調整正確，才真正能維持國泰民安。

（作者為中國國民黨中央評議委員）

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