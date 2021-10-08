蔣介石才是台獨之父！看到這句話，看官先別急著轉台，聽完我的分析，你就知道我的說法，絕非空穴來風。在進行論證之前，我們先搞清楚一件事：究竟什麼是「台獨」？

我先引述幾位獨派政客對台獨的論述，讓讀者心裡有個底：

前行政院長賴清德曾說他自己是個「務實台獨工作者」。他的務實反應在3個方向，包括：台灣已經是個主權獨立的國家名字叫「中華民國」，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立。

國安會前秘書長邱義仁最近也表示：「台灣要在法律上獨立，不是台灣人可以自己決定的，美國也不贊成台獨。」

號稱是台獨理論大師的林濁水也說：台灣有土地、人民、中央政府、主權，是如假包換的獨立國家。

咱們的蔡總統則對台獨這個定義一錘定音。2020總統大選，蔡英文獲得八百萬選民支持。她接受英國BBC專訪時，宣示她的立場說：「台灣已經是一個獨立的國家，名字叫做中華民國台灣。」

請注意這句話：：「台灣已經是一個獨立的國家，名字叫做中華民國台灣。」雖然她畫蛇添足多加了「台灣」兩個字，但是無論如何，足以證明「台灣」是躲在中華民國這個保護傘底下，偷渡乾坤，已經是個實質上獨立的政治實體。這不就證明了一件事：台灣已經獨立了，她的名字叫做「中華民國」？

好了，那麼我們回來討論一件事：是誰讓台灣能夠獨立於中華人民共和國之外，有自己的土地、人民、中央政府、主權、軍隊、貨幣，是個「如假包換」的「獨立國家」72年？難道不是蔣介石嗎？

所以嚴格說起來，李登輝不是台獨之父，蔣介石才是台獨之父！

那麼那些企圖拆卸、移走台獨之父蔣介石銅像的獨派青年、促轉會、文化部，請問你們在幹什麼？竟然在台獨之父頭上動土？

假台獨之父李登輝，他為台灣獨立做了什麼事？憑什麼他受到獨派尊敬，還讓他葬在國軍公墓？ 真正讓台灣成為一個貨真價實獨立國家的蔣介石，竟然遭到獨派如此的羞辱？

如果促轉會這幫人，好好理解一下幾位獨派政客對台獨的闡釋，就知道中正紀念堂裡的蔣介石銅像，不但不該拆除，還需要好好供奉成台獨之父，永遠享受尊榮，直到「台灣」這個「國家」被對岸統一，「中華民國」永久淹沒在中國5千年的歷史洪流中。

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