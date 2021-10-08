話說天下大勢，合久必分，分久必合。

去年陳時中還是個神，今年他從神壇墜落下來；去年郭台銘的總統夢被澆熄，今年又死灰復燃，｢江山如此多嬌，引無數英雄競折腰｣，放眼2024大選，至少目前已呈現三個雛形。

國內疫苗短缺，進口疫苗的主要推手郭台銘目前聲勢大漲，民眾黨立委蔡壁鬆口，2024不排除柯文哲與郭台銘搭檔參選。民眾黨目前跟郭台銘走得近大家都看得出來，生意人是機會主義者，郭忽而投藍忽而投白不稀奇；柯P也像個阿米巴原蟲，忽而偏藍忽而走綠，在共同利益下融合在一起不難想像，難想像的是，誰是主、誰是副？這倒也好解決，上次郭台銘不是跟韓國瑜說嗎？就讓老哥哥一次，只做一屆，下次換你做。政治如此分贓恐連曹操都嘆為觀止！

只是郭台銘忽藍忽白，自己都說不清楚兩岸政策是什麼，一下修理國台辦，一下又強調給中國飯吃。這樣能與對岸溝通嗎？別說藍軍不同意，白軍又何嘗能接受？郭柯上次都不能合，這次變數更多。

藍軍如無意外，上陣的八成就是朱立倫，這是他一生的職志；綠營呢？後小英時代驕兵悍將已經開始蠢動，蘇、賴、鄭各擁山頭，2022將是一場慘烈的大廝殺，藍、綠、白誰能收拾殘局，誰就能一統江山。「新三國演義｣才剛開始登場。

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