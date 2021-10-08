10月9日上午，北京將舉行辛亥革命110周年紀念大會，中共總書記習近平將出席並發表講話。陸委會發言人邱垂正表示，辛亥革命紀念日就是中華民國國慶日，中共紀念辛亥革命是要否定中華民國主權。邱強調，我方已制定「反滲透法」與「國安五法」，提醒國人不應參加類似的統戰交流活動。

辛亥革命既是中華民國國慶，對岸紀念辛亥革命，不就等於慶祝中華民國國慶嗎?為何國人不應參加?況且，民進黨執政當局，不愛中華民國久矣!這些年，中華民國國慶的主題視覺系統，除了雙十圖案，完全沒有屬於中華民國的歷史記憶和政治符號!今年，國慶裝飾，除了行禮如儀地掛上青天白日滿地紅的旗幟外，英文標示，竟然還是不倫不類的Taiwan National Day!

統戰交流活動?反中、抗中，擱在心中，甚麼樣的交流活動不能視為統戰?大陸零關稅進口台灣農產品，不是統戰；鳳梨釋迦驗出介殼蟲，暫停進口，就成了統戰施壓?邱垂正祭出「反滲透法」、「國安五法」，恐嚇國人，難道，參加北京舉辦的辛亥革命紀念大會，就能滲透、顛覆在台灣的執政當局?既然交流即可滲透顛覆台灣，何須軍機擾台?又何須武統?

辛亥革命，是兩岸共同的歷史記憶，是族國團結統合的關鍵。台灣藍綠分裂，民心渙散，不就是因為民進黨試圖塗抹去國人的共同歷史記憶嗎?哪天，兩岸能重拾共同歷史記憶，和平統一，才有希望!

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