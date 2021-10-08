據報導，國防部長邱國正這些天因為共機繞台數量和次數不斷上升，為了運籌帷幄已經很多天沒有回家了。邱部長這種「憂國憂民」的情懷，確實令人起敬。但問題是：他憂的是哪一國？他憂的又是哪些人？

邱部長不要忘了你的頂頭上司，可是一天到晚喳呼她是「台灣總統」，就是連寫英文，甚至作夢，都心心念念她是「台灣的總統」；而邱先生可是「中華民國」的國防部長。然而這個部在你頂頭上司眼中，早已成為「國防布」了。忘了她過去抗爭時頭上綁著「國防布」的頭巾，背後還有「賽拎娘國防部」的布條了嗎？

在蔡總統眼中，充其量邱先生也不過就是個「布長」。是替她安窗簾或替她抹桌子用的「抹布」而已。想不到的是，邱部長卻當真了起來，甚至還因此想「鞠躬盡瘁，死而後已」，除非你有更高尚的情操，否則就真的讓人不明所以了。

以天下蒼生為念，本也是一番「古仁人之心」。但問題又來了，任何理性的及心中有「中華民國」的人，會要去保護「台獨工作者」嗎？台灣當前危機所以日見嚴重，是你邱部長惹起來的嗎？而點火惹事的不正是害你有家歸不得的那些人嗎？

感佩邱部長「拯救人民於水火」的善念，但卻也要奉勸邱部長，在你「居廟堂之高」時，要徹底認清你所憂之「君」，是個什麼「君」，你所憂的是什麼「民」。只有這樣，你「憂國憂民」的情操，才不致於「明珠暗投」，或有「遇人不淑」的遺憾和悔恨。

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