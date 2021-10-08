立委羅明才問主計長朱澤民現在蚵仔麵線一碗多少錢？朱澤民回答：「大概20元左右吧！」立委回嗆「你吃米不知米價，便宜也要35塊或50塊」，朱澤民仍像是吃了燈草灰般輕鬆回答：「那是大碗或小碗啦！」

民眾只覺好笑，官員怎會連最基本的物價都不曉得，是不是他連菜市場都不上？豈止菜市場，這位經管國家政府總預算、國家經濟成長率、物價指數、失業率等經濟指標的大員，過去還說過他不吃滷肉飯、行政院餐廳的水餃也沒漲過價，他住大安區豪宅哪會知道蚵仔麵線的價錢？哪會知道現在連香菜、酸菜都不附送？蔬果、肉類漲得多厲害、只有薪水沒漲，老百姓叫苦連天他一點也聽不到。民眾不能僅是好笑，應該覺得恐怖，政府怎能麻木知此？

聽不到老百姓聲音的不僅是他，民進黨官員聽到老百姓哭喊打不到疫苗嗎？聽不到！因為他們都打過了；水果有蟲不改進還要跟買家去打官司；老百姓要和平、要安心過日子，敦睦邦交的外交部長卻化身｢戰狼｣，天天喊著要｢戰到底｣……

身處內憂外患之中，老百姓到底還有沒有活頭？

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