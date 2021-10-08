反送中活動中的「爆眼少女」，據現今報導內容分析，極可能是一齣別有用心、自導自演的鬧劇，而民進黨中人，卻如獲至寶，紛紛起而聲援，遮住右眼，以表支持；可屏東發生血淋淋的徒手「挖眼案」，這些人竟沒有一個表示關心。

一個發生在香港的謠傳不經之事，由於可以累積政治資本，遂大張旗鼓、因風趁熱；一個具現在台灣本土，攸關社會安全的殘酷血腥罪行，竟因發生在屏東，投鼠忌器，又乏宣傳效果，遂置若罔聞。如此強烈的反差，徹底揭穿了民進黨政治人物所玩的把戲。

睜一隻眼，閉一隻眼，這是當初民進黨立委的「起手式」，可怕的是，那隻遮住的眼睛，不會看到民間的疾苦；而那隻睜開的眼睛，則虎視眈眈，正在擇人而噬。

這正如蔡英文寧可為拜登的愛犬、阿富汗的美軍致哀傷悼，卻對疫情以來無辜喪生的台灣民眾，絲豪未有愧欠的表示。塔綠班，這是怎樣一個重外輕內的執政黨？怎樣一個冷血冷漠的妖物？

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