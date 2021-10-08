有段時間，電視上經常看到這樣的公益廣告：「國是千萬家，有國才有家」。網民類推，飯是千萬米，有飯才有米；牆是千萬磚，有牆才有磚。這怎麼可能呢？所以只能反過來，「有家才有國」，但「有國才有家」的認知卻普遍存在於我們對歷史和現實的解讀中。

為了培養愛國主義感情，強調「國比家更重要」原本無可厚非，但如果存在嚴重的邏輯暗傷，則非常可能背離初衷，愛國變成害國。不信，請看被攪亂得黑白不分、是非顛倒的歷史。中國史書一面大力謳歌反抗暴政，抵禦外來侵略，指斥流氓無賴土匪一聲吼。從岳飛、文天祥，到袁崇煥等無不是抵抗侵略，維護統一的英雄；另一面又竭力讚美秦皇漢武、唐宗宋祖、成吉思汗和康熙乾隆等的文治武功，開疆拓土等。

此兩者的並存導致以下一系列的荒謬。先是，人打我是侵略，我打人則是英明神武。從秦始皇兼併六合，漢武帝將疆域擴大一倍，到唐宗宋祖等，他們的成就無不建立在對別國別民族的侵略攻占壓迫上。而且，被侵略而未滅國是侵略，被侵略至滅國則變成聖上。金打宋未滅宋，宋朝出了很多抗金英雄。元朝侵宋並滅了宋，成吉思汗就成了漢族的一代天驕。清攻明是民族戰爭，取明而代之後，就成了漢民族的正朔。

而且，舉兵起事未得天下者為蟊賊，如黃巢、李自成之輩皆為賊匪；坐了龍庭就是真龍天子，如劉邦、朱元璋為天下人朝拜。再者，蟊賊的作為是陰謀詭計、厚黑無恥，帝王的就是縱橫捭闔、俾睨群雄。卻不知卑鄙無恥與否只關行為，而與成敗無關。

最後，投靠未成事者是叛徒漢奸，依傍得天下者為識時務的俊傑。由此推出更大的荒謬，被比作母親的祖國，則無論是誰，本民族的土匪還是異族的強盜，只要能占有，誰就成了父親。這樣的史書自唾其面，辱及先人後代，不堪卒讀，卻又大行其道數千年。

我們的認知會發生如此嚴重的錯亂，其根本原因出自「有國才有家」。因為「有國才有家」，所以國的一切非家的委託讓渡，家的一切則來自於國，於是只要占有了國，就能生殺奪予天下的家。所以歷代君王在興兵起事的時候都高喊「造反有理」、「彼可取而代之」，得天下後，不僅要幹掉生死與共、浴血奮鬥的刎頸之交，還要大興文字獄，幹掉既無反意更無反能的窮酸文人，奴化整個民族的思維、閹割獨立意志與自由精神。

家只能說國之所許，行國之所矩，順國之所欲。這樣的國即便強大也會像大秦一樣短暫，且於家又有何哉；家在貧困與恐懼之中，無法有聰明才智的啟動與創造力的釋放。顯然，只要繼續「有國才有家」，一個民族就走不出朝代的輪迴，一次次農民起義，一頂頂皇冠落地，歷史卻不斷地回到原點。人家在晶片、特斯拉電池和火箭回收上實現突破，我們則繼續蹉跎在證明這個思想、那個主義的偉大上。

走出迴圈的出路只能是實現 「有家才有國」的轉換，「國」的一切來自「家」的讓渡與授予，「家」的一切來自他們的努力與天賦。「國」的存在沒有自己的宏大目標，而只是為滿足「家」的微末需求，「家」的訴求不是為「國」的崇高犧牲，而是實現他們平凡的生存與發展。

天下為天下人的，所有帝王都是竊國大盜，所有雄才偉略，只是邪惡卑劣的冠冕堂皇。帝王爭鬥只是實現他們的狂妄野心，不管誰得逞，都不符合「家」的利益，更不值得讚頌。只有完成這樣的價值觀轉換，歷史的認知才能走出迷離與錯亂。無論誰搶占了祖國，不管他如何文治武功，開疆拓土，都是國民的敵人，永遠成不了父親，所有的讚美都是喬裝打扮，混淆視聽。

實現「有家才有國」的轉換，才能重構和再造現行制度。「國」不能居高臨下，揮斥方遒，而只能是僕人，尊重和滿足「家」的權力與訴求；在危難時刻，「家」才是主人，維護「國」的尊嚴和體面。「國」的決定與「家」的訴求都要接受人類共同價值的核對總和評價。只有這樣，才能消除經濟增長和社會發展的障礙，擺脫不斷回到原點的歷史魔咒。（作者為大陸大學教授）