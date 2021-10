據路透社10月5日報導,美國拜登總統親口說出了,「我曾和習近平談及台灣,我們同意…我們會遵守這個台灣協議」;而且拜登還說,「就此我們是非常清楚的,我不認為他會做出任何協議以外的事情。」(We made it clear that I don’t think he should be doing anything other than abiding by the agreement)。就台北而言,這的確一件大事。但悲哀的是,其後的發展,就是一場不折不扣的鬧劇。

雖然美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)7日舉行例行記者會時,對於媒體詢問拜登提到的「台灣協議」表示,美方多年來政策一貫且明確,即奉行美國「一中政策」是基於美中三公報、《台灣關係法》與「六項保證」,這些文件構成美方對待台灣和兩岸關係的基礎。不過在官方說法的背後,仍有值得觀察之處。

開始有意思的是,路透社這家媒體首先就半生不熟地閉門造車,用鬧國際笑話的方式,把這個「台灣協議」解釋成美國和中共之間傳統的「三報一法」,也不想想,中國大陸國家主席習近平有可能當著拜登的面,承認「三報一法」中的美國國內法──《台灣關係法》可以對大陸有管轄權嗎?

更令人感嘆的是,民進黨政府的相關人士從上到下,從總統府到立法院,沒有一個人仔細去爬梳過,倒底拜習兩人之間有沒有這樣的「協議」,就胡扯一通,一方面騙人民,也順便安自己的心。最有意思的是外交部,居然拿美國國務院3日的新聞稿,來混充5日拜登講話後的反應稿。如果說,僅是一個「台灣協議」的名稱就把民進黨政府搞成這樣魂不附體,以後誰要再說美國對民進黨政府是堅若磐石,最好請他多出來亮亮相,讓大家膜拜一下。

拜登的這個說法,很明顯是他和習近平兩人之間的對話成果;而他本人是否與習近平在近期有過對話,根本一查便知!兩人在今年2月11日,也就是農曆春節前的除夕上午曾有過對話,是拜登打電話給習近平賀節,而且是長時間的對話。這個拜年後僅僅5天,2月16日,拜登就在接受美國有線電視新聞網(CNN)當家主播古柏(Cooper)的訪問時,把這段過程講出來了。隨後,美國白宮也把這段訪問掛在16日的網頁上。

拜登在接受CNN訪問時,其實講出了一段頗具歷史觀的話,並且還把他本人在除夕與中共總書紀習近平通電話時的內容做了一翻解說,其中有一個有關台灣的部分非常重要。拜登說,「如果你懂中國歷史的話,你會知道,當中國內部無法統一的話,它總是成為外來世界的犧牲品。」(if you know anything about Chinese history it has always been — the time when China has been victimized by the outer world is when they haven’t been unified at home.)

然後他說,在文化上,每一個國家有不同的規範,而且是期待這些領袖去遵守的;在這樣的結構下,拜登說,他「不會聲言反對(speak out against)習對香港、西藏、台灣等的政策,也不會終結一中政策。」然後拜登說,「他(習)說他懂(He said he gets it)」。這才是相關的兩人協議!

這樣的協議其實早有跡可尋。在拜登上台後的元月23日,美國國務院首先就把民進黨政府稱之為「台灣民主選出的代表」,如果對比美國川普時代動輒以「國家」來稱呼台灣,已是天壤之別。

再接著的是,拜登政府在《國家安全暫行報告》中有關對台政策的部分,用的是非常含混的語言。美國「會以長久以來的承諾,支持台灣這個領頭的民主政體、非常重要的經濟與安全夥伴」(We will support Taiwan a leading democracy and a critical economic and security partner in line with longstanding American commitments.)由此可以清楚地看出,拜登政府並沒有支持包括台獨在內的各個分離傾向團體的政策,但是對於傳統以來美國重視台灣的安全、民主與人權等,拜登則並沒有放棄。

脈絡清晰簡單,但卻清清楚楚地狠打民進黨政府耳光,蔡政府有義務要告訴我們,她要把台灣帶往何處!(作者為資深媒體人)

