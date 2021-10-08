政府打房能否讓房價降到一般人都買得起的地步？央行總裁楊金龍的答案是：「這目標太難了，一直以來無法達到。」回答很務實也很誠實，但等於承認蔡英文「居住正義」的競選承諾已經跳票。

20萬戶社宅淪紙上談兵

蔡政府從去年開始祭出各種壓低房價的政策，媒體名之為「打房」措施，央行也在1年內祭出3波選擇性信用管制等措施。日前立委質詢楊金龍：政府一系列打炒房措施，能否讓房價回到一般人買得起的價位？楊金龍做了誠實的回答，他同時強調，健全房市必須需求面、供給面、制度面三管齊下，尤其要有社宅、租賃安排等，才可能讓弱勢族群有屋可住。

其實，楊金龍回答「一直以來無法達到」，已經是為蔡政府留顏面，因為打房1年後，不是「無法讓房價下降」，而是房價繼續上漲，迭創新高。

上周內政部發布最新住宅價格指數，除台北市外，第2季全國及其餘5都住宅價格指數全部再創統計以來新高，如果以2016年為基期比較，近5年來全國上漲逾11%，台南市上漲甚至高達22%。

而尚未創新高的台北市，情況其實一樣惡劣，近5年上漲6.5%，雖然表面上尚未超越前波高點，但實情是因房價早已過高而難再創新高。以「房價所得比」來看，今年第2季台北市的數字高達15.79，等於台北市民要不吃不喝近16年才買得起1間房子。這個數字大概僅次於香港的20倍，同樣可被列入「極度難以負擔」的房價。而全台的9倍多、新北的12倍多，在全球中都是「名列前茅」、被視為購屋負擔沉重的都市。

所謂的「居住正義」是指讓所有人，包括所得較低者、弱勢族群等都能取得適合的居所，這是近年相當流行的口號，政客也三不五時地掛在嘴上。簡單地說，富人有錢、要買適合的居所易如反掌，不必政府操心；政府有責任、要幫助的主要是經濟較弱勢者，從社會住宅、公共住宅的興建與提供，到低利貸款、租金的補貼與優惠等，方式非常多，但最根本與重要的方式，是讓房價維持在合理水平，大部分民眾都能買得起，市場機制可正常運作，需要政府幫助者較少。

競選期間，「實現居住正義」一直是蔡英文的政策主軸之一，當時蔡英文說要「透過都市再造計畫、興建社會住宅方式，實現居住正義」，提出的政策中，最大的手筆是「8年蓋20萬戶社會住宅」。但5年多下來，這張支票顯然跳票了，莫怪日前中央與台北市再為社宅「口角」時，台北市長柯文哲會忍不住嗆說「中央8年20萬戶」都是在紙上談兵。

租稅優惠變相添柴火

在平抑房價問題上，蔡政府原本擁有「特殊的好運」，2016年5月上任後，房價開始下跌，房市進入空頭市場，其原因是馬政府排除建商壓力推動「房價合一稅制」，對房市投機課以重稅。這個制度於2016年元旦開始生效實施，房地合一稅制與「居高思危」兩因素讓房價開始下跌。

但蔡政府並未把握這個機會，在房市供需上做好調節，近2年房價又開始上揚，蔡政府後知後覺，去年12月行政院才提出「健全房地產市場方案」的打房措施，今年3月再修法加重投機稅負並於7月起實施。從結果論來看，房價迭創新高，打房政策顯然未見成效。

更矛盾的是：蔡政府既要「落實居住正義」，卻又祭出租稅優惠政策吸引資金回台，表面上有管制資金流入房市的措施，但實質上絕無可能長期限制，這是變相為房市添加柴火，從房市上漲其實也看得到這些回流資金的影響。

在住宅政策中，政府開宗明義就講：「為照顧弱勢及青年族群的居住需求，實現居住正義並健全住宅市場」，顯然弱勢與青年正是主要照顧對象；但政府建社宅進度落後，又讓房價飆上新高，年輕人薪資停滯依然、增長有限，即使號稱經濟成長率表現亮麗，但實質薪資只比20年前微幅增加。當初承諾的居住正義、打破低薪魔咒、為年輕人加薪，全部跳票。

蔡政府或許能靠「反中」意識形態得到年輕人的支持，但如果關乎年輕人最切身福祉的政策承諾都跳票，最後終究會被「看破手腳」，情況正如疫苗政策失敗引發年輕人支持度下降一樣。

年輕人該到「夢醒時分」了吧！