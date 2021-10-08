行政院主計長朱澤民在立法院面對立委質詢，回答1碗蚵仔麵線多少錢時說了「20元」，讓大家驚呆了；有立委責其不食人間煙火，他竟再答「我不抽菸」。如此不懂謙卑、不知反省的高官嘴臉，別說若在國民黨執政時期早被罵翻，恐還連累總統出面道歉，但偏偏民進黨高官有本事笑罵由他，好官我自為之，還真是「沒麵線何不食肉糜」，事不關己就對了。

朱澤民是綠營上台後首任閣揆林全延攬入閣的，同屬政大財政幫。主管政府財會審核的主計長，竟與市場脫節如此之深，實令人匪夷所思。話說回來，有長官力挺又何懼之有？行政院長蘇貞昌笑稱「他是小事糊塗，大事清楚」。原來在蘇揆眼中，蚵仔麵線1碗多少錢不重要，顯然是在野黨有意刁難了。

朱澤民失言已非首次。2018年蔡總統推年金改革時，朱說自己退休金被砍3萬，變成5萬多元，「但生活已夠用了」。此話一出招致抨擊，因朱不僅「學官兩棲」，綠營上台後其妻還高升輸出入銀行總經理，夫妻月所得近50萬，住公家宿舍，出門有代步車，拿自己對比受薪階層實在不知民間疾苦。

但如此的邏輯，綠營高官比比皆是。例如過去林佳龍任交通部長時，逢端午連假國道塞爆，他說：「民眾應趨吉避凶，不要自己去塞」；萊豬去年8月進口導致國產豬肉價漲，農委會主委陳吉仲說「1公斤漲到70元，消費者負擔得起」。如今豬肉漲幅創8年來新高，陳吉仲要不要負責？

朱澤民失言再次驗證民進黨的用人哲學，只要小英喜歡，有什麼不可以！2016年大選前，綠營競選團隊每周開「便當會」，小英常說：「朱教授，別再開玩笑了！」現在，我們奉勸民進黨也別再開人民玩笑了，小事做不好，何以成大事！