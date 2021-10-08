108課綱已實行兩年，日前作家吳淡如曾提到，現在的小孩竟不知道誰是孫中山，然而事後有人提出，吳淡如剛就讀國一的女兒，按照歷史課程進度，應當還在學習台灣史的部分，認為不知道孫中山是情有可原，但輿論一出，卻也將「108課綱」與「去中國化」等議題重新浮現在世人眼前。

「108課綱」做了哪些改變?

從2018年課綱小組的決議內容，我們不難發現在高中歷史課綱中，已然將原本的台灣史、中國史、世界史的課程架構，改變為「如何認識世界」、「中國與東亞」、「台灣與世界」等三部分，將中國史與東亞史融合在一起，不再以區域劃分。並將以原本的朝代「編年史」，改為「主題式」教學，課程的學分也從原本的8學分刪減為6學分，書本內容由1.5冊減為1冊。

省略歷史脈絡，學生將難以吸收

過往我們所學習的中國史，是採用「朝代編年史」的方式進行學習，其優點有助於釐清各個朝代的前後的歷史關係與順序。少了這一步基礎，直接進入「主題式」，真的好嗎？員林高中歷史老師王偲宇，曾說「專題史的話，學生跳脫這個主題，如果他自己的邏輯不夠，他其實是很難連結的。（舉例）夏商周假如到清朝，政治的部分講完我跳到經濟，我要從夏商周開始講，學生（容易）就會有時代錯亂」。

台北市中山女中歷史教師邱永春則指出，目前的高中歷史課綱，中國史、台灣史和世界史都很完整，現在改為主題式，變得「支離破碎」並指出。「就算是主題式教學，還是要有歷史脈絡。」邱永春舉例，一旦離開了歷史背景，怎麼談族群？例如，討論族群融合，學生還是要有「編年」的觀念，但在新課綱缺乏背景知識的情況下，就得靠老師額外補充，「老師和學生要做的功課都會更多」。

只認同台灣，卻不認同中國史觀

筆者認為，無論按照「中華民國政權的法統」，與「祖先來台的歷史脈絡」而言，皆不該拋棄完整的中國史觀。

首先，中華民國是推翻滿清的政權，並在中國這片土地上建立民國政府，與歷朝歷代的政權一樣管理著中國領土，後因歷史議題轉進台灣，從國家的角度而言，中華民國確實繼承了中國。要不然，慶祝110年國慶，是怎麼算出110年的呢？

再者，台灣是一個多種族的移民社會，而族群人數最高的本省人與外省人，祖先皆是來自於中國各個地區，其文化也深受影響，因此我們的所學習的文字、語言、節日、習俗等皆是承襲於中國，就連血緣也不例外。這與台灣主體性或台灣認同，一點都不衝突。切斷根源、傳承的本土認同，是很荒謬的。

而如今108課綱在歷史的教科書上，將中國史的內容縮減，並融入至東亞史中，如此一來，中國史將無異於東亞史，並缺乏中國史存在的獨特性。這其實就是企圖淡化、肢解中國史，使學生在學習中缺乏完整的學習連貫性，並以去中國化的「台灣本位主義」去學習歷史，在教育中洗腦，灌輸學生執政黨想要形塑的意識形態。

筆者認為，教育不應有如此強烈的政治勢力操作。還原正確的中國史觀，不僅能了解民族與文化的發展，更能夠知曉個人與國家將來的處境與定位，培養正確的歷史價值觀。

（作者為時事評論員、國立台灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所畢、大九學堂三期學員）

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