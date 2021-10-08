最近因疫情之故，平時放假在家也沒往外跑，於是看電影就成為筆者最喜歡的一種消遣娛樂，上周在愛奇藝看電影時，發現電腦的一隅忽然跳出關於《廬山戀》的廣告。《廬山戀》在1980年的上海電影院首映，那時候電影院的門票一張才0.25元錢，但就是這樣的零頭小額，竟能在一周內讓售票額達到超過一億元人民幣的票房收入，實在難以想像在當時中國為數不多的電影院門口，需要排多長的隊、多久的時間才能買到一張《廬山戀》的門票。

有趣的是，至今在被列為世界文化遺產和世界地質公園的江西廬山風景區裡，還有一個電影院叫廬山戀電影院，它是一棟建於1897年的古老建築，曾經是蔣介石和宋美齡的禮拜堂，後來才被改為電影院之用，且這個電影院從以前到現在就只播放《廬山戀》。2002年，廬山戀電影院接受了英國金氏世界紀錄總部所授予的頭銜——「首輪電影時間最長的電影院」，並同時創造了「放映場次最多」、「用壞拷貝最多」、「單片放映時間最長」等多項世界紀錄，每位遊客來到這裡觀影，都能得到一張「您是第xxx位吉尼斯紀錄創造者」的紀念門票，十分有意思，非常值得來大陸江西遊玩的朋友們一看。

雖然這部電影是筆者到大陸求學時，最早觀看的幾部電影之一，但既然廣告都打得這麼響亮了，豈有不能再看的道理，所以又把這部電影重新「溫習」了一遍，也有不少反思，便寫下這篇文章，希望能和兩岸的朋友們多做交流。

1949年，內戰的局勢基本已定，國民黨大部隊不得不撤退台灣，兩岸開啟漫長的劃海分治局面，但不少國民黨軍官如：李宗仁和曾鴻圖等人，並沒有選擇跟隨蔣委員長到台灣，反而決意離開國民黨到美國開啟新生活。或許，這些軍官和蔣委員長之間本身就存在諸多的芥蒂與齟齬，所以道不同不相為謀，大家就此分道揚鑣，但這已是後話，真實原因是什麼？只有當時親歷其中的人們才知道。而《廬山戀》此部文藝愛情電影的女主角——周筠，就是在這樣的大環境背景下，出生於一個僑居美國的國民黨將軍之家。

為強化美國在遠東地區的影響力，並培養抗衡蘇聯有力的親美勢力，美國政府和聯合國委員們決意於1971年讓對岸的新中國加入聯合國；隨後，美國政府又於1972年和對岸的新中國建交。雖然，在當時台灣人的眼中，這無異於是一種被美國人拋棄的行為，許多百姓甚至為此走上街頭、遊行抗議以表達自己內心的不滿。但不得不說，也因為世界局勢如此變動，讓當時的台灣高層意識到反攻大陸的可能性已然消逝，兩岸的發展態勢也開始由零和的武力抗爭逐漸走向對等談判。而新中國和美國建交後，雙方的關係逐漸緩和，即便那時候兩岸還沒完成小三通，但住在美國的那些國民黨將軍和其家眷們，都能從美國入境大陸。

周筠在四人幫被打倒後的第一個秋天，從美國回到大陸旅遊，這裡有諸多的歷史故事和秀麗山水，詩仙李白到此遊覽，留下飛流直下三千尺，疑是銀河落九天的名句。詩詞老嫗能解的白居易也在這裡蓋了草堂，這裡是國共內戰時期，馬歇爾調停計劃的一處談判地，也是蔣委員長和宋美齡的一棟別館所在地。這裡的每個美景和歷史都讓第一次赴陸觀光的周筠備感新奇，在廬山南麓枕流橋畔的枕流石上，她巧遇了男主角耿樺。男主角的父親因當時四人幫的肆虐而遭批鬥和撻伐，於是男主角決定陪重病纏身的母親來廬山養病，並躲避當時共產黨之間的權力爭鬥。兩人在相識後，一同學習英文、一同遊覽廬山，兩人很快地墜入愛河並訂下婚期。耿樺立刻回去徵求父親的意見，但在看到周筠一家人的合影后，耿樺的父親認出周筠的父親就是當年投靠共產黨，與其在戰場上廝殺的老對手，於是果斷拒絕了這場被其視之為鬧劇的婚事。但經過一番波折，兩位老將軍最終放下了對彼此的成見，決定在廬山相會，他們從冤家變成親家。周筠和耿樺更是歡天喜地，成為一對郎才女貌的夫妻。

再次看完這部電影後，筆者心中不禁有些感慨，現在島內的政治氛圍甚是怪誕，只要哪個政治人物一提到共產黨，其他黨派的代表人物就會馬上豎起警覺，仔細聆聽他對共產黨褒貶的言辭，如果是正面的，就給他安上通共、聯共、親共、舔共的名稱，然後自己還要退避三舍，避免和他有過多交流，影響到自己的政治生涯；如果是負面的，那麼就立馬加入陣營，不管你藍我綠，抑或你白我黃，大家一同口誅筆伐。

就連曾經和共產黨有兩次合作經驗的國民黨，現在也不敢和共產黨走得太近，就怕自己輸掉選戰，曾經一同北伐、一同抗日的輝煌，變得不敢提起，試問，聯俄容共不也是當時國父孫中山先生所提出的嗎？不只是國民黨，民進黨抑或是其他大小政黨也能和共產黨合作啊！只要能夠讓台灣的經濟、科技、民生變得更好，那麼何樂而不為？如果共產黨真如吃人的老虎這麼可怕，為什麼對岸現在能夠擁有今天的發展？為什麼對岸的百姓並不討厭自己的執政者？或許這才是我們應該反思的地方。（小王子奧特曼/北大台生）

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