基進黨立委陳柏惟這幾天連連被踢爆10年前肇事逃逸、在電玩場玩賭博機台的往事，讓身陷罷免危機的陳柏惟和他的綠營支持者急得亂了分寸，應對失序。不過，陳柏惟不必太過緊張，他過去及現在的這些素質及表現，在我看來就是十足的綠營立法委員「典範」，他如果被罷免，我還覺得立法院「痛失英才」了。

任何社會，即使在台灣這個藍綠對立到扭曲了許多價值觀的社會，都有一個不可破的社會道德規範及底線。不論是高貴為總統的蔡英文，或低層到販夫走卒，都一體適用這個規範。一個人開車撞了人，應該立即停下車來，對被撞者表達負責與關懷，這是我們社會道德的底線。也就因為我們社會發生了許多肇事者逃離現場，不顧被撞者的死活，導致被撞者錯失黃金救命時間而喪命，立法院才修法通過了嚴責肇事逃逸的刑章。

多年前，陳柏惟開車撞了一位老先生之後，不顧這名老先生死活，逕自開車逃離。幸好警方透過道路等相關監視紀錄追蹤，才把陳柏惟給抓了出來，將他繩之於法。像陳柏惟這樣不顧人命，遇事逃避的作法，不是一個有良知的人做得出來的。

結果呢？綠營的人拿一些似是而非的理由幫陳柏惟美化。說他當時坦承不諱，勇於承擔，也花錢和被撞者和解，取得原諒，後續他還持續關懷被撞老先生的狀況云云。說到忘情處，綠營的這些人還說，陳柏惟當時是個認真工作的年輕人，就因為工作太累了，才導致開車不慎撞人。意思是說，這件車禍反而可以證明陳柏惟是辛勤工作的台灣好樣。

但熟知司法實務的人都知道一個名詞叫「臨訟悔過」。這詞句的意思是說，一個人在官司臨身，眼看逃不過刑罰的時候，就開始說他如何悔恨交加，當時幹壞事時，是如何的不是人。

陳柏惟在肇禍撞人後逃離，明顯的就是不想為這一禍事負責，試圖透過逃離現場，迴避責任。要不是警察循道路上的監視紀錄抓到他，搞不好他還慶幸他逃得好。他後來的認罪、賠償和解，頂多也就是「臨訟悔過」而已，與真誠的悔悟，差了好幾百里。

不過，要評斷陳柏惟這個立法委員，我們不能單從台灣這種正常人的觀點來看，而是應該從陳柏惟所代表的這個黨、這個陣營來評價。也就是說，台灣社會怎麼會有陳柏惟這樣的一個人，能得到足夠的選票，當了立委，必須從他們這個綠色族群的價值觀來評判。

台灣的綠營有一個護短的鐵則，就是別人打個麻將，就是道德淪喪；自家人到賭場賭錢，就只是紓壓娛樂。別黨的人出個車禍，就是不顧他人死活；自家人開車肇禍又逃離現場，只不過是一時認知不清。

在這一鐵則下，台灣綠營政治人物只要打出「反中」的旗號，他們的道德底線，即使像太平洋馬里亞納海溝一樣深不見底，也能夠被綠營支持者捧為偶像。道德算什麼，反中國的立場才重要。

陳柏惟完全符合綠營的這些思維及鐵則。他在立法院裡的綠色思維表現，說實在話，比起民進黨立法院的什麼黨鞭、資深立委都要來得好很多。光是以陳柏惟全程拿媽媽的話質詢國防部長的表現，就不是民進黨其他立委可比的。

就因為這樣，所以當各方質疑陳柏惟涉足賭博性電玩，肇事逃逸的往事時，基進黨主席、民進黨等一些綠營政治人物，才紛紛跳出來給陳柏惟喊加油，給他按讚，還稱讚他是「勇敢的台灣人」，給人家陳柏惟不當立法院長，就太對不起他的印象。

陳柏惟知道他能當上立委，靠的是他們那個綠色族群的力量。可是他也清楚，這回的罷免案，他還是得靠綠色族群外的一般正常人支持，才能保住他的位子。所以他還是講了一些認錯的話。如果陳柏惟真的悔過認錯，我認為他應該從學習懂得尊重他人開始，尤其是先要懂得尊重他人說國語及不同政治主張的權利。（作者為資深媒體人）