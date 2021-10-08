蔡總統投書美國《外交事務》雙月刊，文章署名卻內外有別，英文原版只見「台灣總統」，但總統府公布的中文翻譯版，消失的「中華民國」卻又出現，引發議論。今年的國慶主視覺「金陽雙十」，同樣也不見中華民國國號與國旗，只出現「Taiwan National Day 2021」字樣。蔡政府這些年來玩弄國名、國旗、國徽等，試圖「去中華民國化」也非首次，作為一個政黨，自身的意識形態或許對此國號與國旗難以認同，但作為國家元首，這些都是蔡總統有義務效忠的對象，而不該拿來當成政治操作的工具。

對於《外交事務》署名爭議，府方態度猶抱琵琶半遮面，敢做卻不敢當，還甩鍋期刊，表示投書是用「中華民國（台灣）總統」名義，尊重期刊的編輯。這立刻被馬政府官員打臉，表示過去馬總統投書或刊登國際媒體，對於頭銜毫不讓步，甚至連台獨精神領袖前總統李登輝過去在《外交事務》投書時，同樣維持「中華民國總統」的署名。

如今府方對於期刊自己更動之舉，僅說尊重，雖不敢大膽表現出「欣然」之感，但實質上即等同無異議「接受」。蔡總統若真有不滿，應該嚴正表達抗議並要求更正。既無抗議，表示沒有委屈，甚至可能根本就是套招。

蔡總統已多次玩弄國號國旗。2019年宜蘭市與美國洛克維爾市締結姐妹市，蔡總統以台灣總統President of Taiwan(R.O.C.)之名發出賀文，並親自簽名交由宜蘭市長帶往美國。各界批評後，府方也推說是宜蘭市自己準備，非府方正式文件，大家不需做政治解讀。但早在2016年蔡總統出訪中南美洲的「英翔專案」，參觀巴拿馬運河在留言簿上留言「見證百年基業，攜手共創榮景」時，就同樣用President of Taiwan(R.O.C.)署名，當然即引發台灣內部爭議。2020年1月，蔡總統接受BBC專訪時，自己更改了國號叫「中華民國台灣」。當然府方強調正式用法在台灣有加上括弧，但在訪談口語上，卻很難如文字有此區別。

不只在總統署名上魚目混珠，正式國號被不斷變種，一下中華民國變成附註，一下台灣變成附註，行政院在去年9月公布新版護照封面，也同樣出現變種。原本中華民國國號的英文字樣被縮到極小，變成環繞國徽猶如裝飾邊條的配角。本來在下方僅是「加註」性質的英文台灣字樣，卻喧賓奪主。

這次國慶的主視覺意象同樣如此，中華民國更是完全消失，只剩台灣。雙十更以陽光金、台灣紅、民主綠三色編織，國旗紅白藍三色元素再次消失；但蔡政府終究不敢讓國旗完全消失，於是就安排直升機懸吊國旗「快閃」進場一下，聊備一格。蔡政府雖號稱巨幅國旗有65坪之大，但懸吊空中遠距視覺的效果，當然遠不如數字顯示的那麼震撼。

許多綠營人士認為正因中華民國的國號走不出國際，所以應該更改。但台灣國際處境的障礙，關鍵不在國號，不是改個名字就能暢行無阻，一帆風順，民進黨已兩度執政，又豈會不知？在國號、國旗、國徽上做做手腳，除了自我取暖，對開拓台灣實質國際空間，並無助益。

「中華民國」畢竟是正式的國號，也是台灣目前最大公約數，在正式的場合還是應堅持正式的名稱。如果執政黨真不喜歡，請開大門走大路，循正軌，勇敢地修憲改國號，修改國旗，不要用偷吃步的方式，高興就拿來用一下，不高興就晾一旁，或是隨意變更修改。

最後更呼籲蔡總統，「中華民國」不是妳的護身符或遮羞布，遇到兩岸緊張就拿來呼攏對岸，需要凝聚國人時，才拿來團結民心；國號與國旗是總統效忠的對象，不是妳用來在國際上操作自己台獨意識，或玩弄國族認同，討好獨派的工具。有綠營人士批評國民黨或藍軍看到台灣就過敏，但讓這些人過敏的，並不是台灣的出現，而是中華民國的消失！（作者為國家政策研究基金會副研究員）