10月8日岸田文雄與習近平通話，岸田對習近平表達對釣魚台、香港、新疆維吾爾族自治區及台灣海峽和平穩定的立場。習近平則要求日方恪守中日4個政治文件，妥善處理歷史與涉台等重大敏感問題。雙方各說各話沒有太多共識。

習近平對岸田的賀電中指出，「中日是一衣帶水的近鄰，雙方發展睦鄰合作符合兩國和兩國人民的根本利益，有利於和平發展」。但「鄰居與歷史」正是兩國關係矛盾的主要原因。

中日關係因釣魚台爭議陷入僵局將近十年，中國希望日中關係恢復正軌，習近平將台灣問題當作改善日中關係的條件，沒得到安倍的回應；這次岸習會談，在涉台問題上依舊各說各話，日中積怨已久，原本2020年習近平要對日本進行國事訪問，日本政府內部和自民黨內部反對呼聲不斷，加上疫情終沒能成行。

今年習近平還向日本表達想加入CPTPP的意願，沒得到日本的正面回應，岸田對此也語帶保留。即便這幾年來不乏高層接觸，兩國關係也難以親近，未來岸田執政下的中日關係也難以樂觀期待。

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