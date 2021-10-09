美國總統拜登的「台灣協議」，引發各界議論。美國國務院發言人普萊斯澄清，美國多年來的兩岸政策一貫且明確，「台灣協議」即美國的「一中政策」，是基於《台灣關係法》、美中三公報與「六項保證」為根據的。

其實美國不同時期的外交政策利益，決定了美台關係的發展，美國外交就是在孤立主義與實用主義之間的轉變與運用。從杜魯門開始，美國對亞洲政策認為應當支持台灣，但另一方面與中共保持接觸，即使是政治傾向明顯支持台灣的艾森豪亦是如此。一直到尼克森與柯林頓政府時期，都積極尋求與中國關係的正常化，歐巴馬政府時期更是將實用主義充分運用在美中關係上。

冷戰後的「一超多強」國際格局下，美國成為世界唯一超級大國，外交上也有了更多選擇。美國學者米德(Walter Russell Mead)形容美國外交是時而孤立主義、時而全球主義、時而趨向單邊、有時又過於多邊。

美國實用主義最大的問題是雙重標準。美國雖為世界強國、老愛扮演糾察隊的角色，但只要與其國家利益或戰略利益相違背，最終仍是會傾向以滿足其自身利益需求為優先的。因此，雖然美國是會在外交政策、軍援、軍售等方面支持台灣沒錯，但並不代表美國就有義務要保衛台灣，一切都只不過是美國外交政策與利益上的需要罷了，美國的「堅若磐石」如同浮雲，自己國家自己救。

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