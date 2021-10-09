陳柏惟「的的確確」是有賭博行為的，這在已披露的判決書中已「明明白白」呈現出來，無可狡辯，事實上也無須狡辯。陳柏惟自承從小隨著作為賭場人頭的「場主」父親，出入這些場合，怎可能區分不出哪些機台是單純遊戲，而哪些機台是賭博的？如果硬要抝辯10年前只是因打「快打旋風」而無辜受累，恐怕是不會有人相信的。

由於家庭環境、朋友圈，以及個人習性、年齡成長的影響，出入公開營業的遊藝場，偶爾，即便是經常，耍玩帶有賭博性質的「BAR台」，其實並不是多大的行為或道德瑕疵，如果以此對陳柏惟窮追猛打，其實是過於苛細，且有羅織罪名的嫌疑的。這讓我想起當初綠營以「打麻將」、「喝酒」圍剿韓國瑜，掀翻舊帳，強作武斷之事，都很明顯是基於政治目的的抹黑、打壓。

但是，陳柏惟的問題，並不在此，而在狡辯、說謊。賭博一事，在傳統文化中向來被目為「惡德」，陳柏惟不敢坦承「賭博」，因此刻意遮掩，故不免左支右絀、支支吾吾。依據其最新的說詞，他「輸」的1000元，是用在換代幣，去打「快打旋風」上，是則，他在筆錄上承認的「1000元開3000分」，又是怎麼一回事？為了圓一個謊，而製造出更多難以圓成的謊，一個身負立委職分的人，可以容其如此肆無忌憚地一再「造假」嗎？

其實，我對陳柏惟主張重新檢討現今「賭博」的規禁，是非常贊同的，有時候，幾十元、幾百元的「小賭怡情」，如公園中玩象棋的老人、社區中打衛生麻將的居民，往往就會遭到警察無情，有時不免粗暴的取締、裁罰，當然是讓人覺得「小題大作」的。但是，法規如此，值勤的員警也不得不奉命依法行事。如此苛細的法規，想來是的確有重新檢討的必要的。

陳柏惟既然懷有此一抱負，正巧自己又是「以身試法」的當事者，何不因利趁便，公開、大方且具有道德勇氣地坦承此事，當作推行法案的一個基點，而必欲遮遮掩掩、躲躲閃閃地，找出一堆充滿漏洞的謊言，為自己作無謂的辯解？

孟子說：「詖辭知其所蔽，淫辭知其所陷，邪辭知其所離，遁辭知其所窮」，觀察一個人的言語，就可以知道這個人問題所在，以謊言欺人，正是陳柏惟最難以令人接受的茍同之處，而不是他有沒有「賭博」。這正如他是不是「疲勞駕駛」，不是大家關心的焦點，而是他的「肇事逃逸」，充分顯示了一貫的不負責任的惡劣品格。

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