今年諾貝爾和平獎揭曉，有別於慣例和平獎大多由檯面上積極斡旋國際間或飽受國內為不公平的人權待遇的抗爭人士贏得該項殊榮。諾貝爾和平獎委員會主席安德森說：「自由、獨立與以事實為基礎的新聞媒體，有助防止濫權、謊言及戰爭。頒獎給兩名記者，就是為了強調保護與捍衛這些基本權利的重要性。」

58歲的瑞薩，長期監督報導菲國總統杜特蒂掃毒戰及警方「法外處決」案件，因此多次被捕；她也曾獲選《時代》雜誌2018年風雲人物。59歲的穆拉托夫，營運的《新報》勇於批評俄國的貪腐與人權問題，他的辦公室曾遭到多次攻擊，甚至有6名記者因報導內容而遭殺害，但穆拉托夫對新聞仍堅持獨立報導，捍衛記者權益。

國內媒體人卻有不少頂著「資深新聞人」頭銜頻頻上電視或電台的主持政論節目與當來賓，極盡所能的耍嘴皮子，經常語不驚人死不休，讓人側目。最令人無法忍受的是大多為執政者擦指抹粉，為政府的政策辯護，甚至以當打手為榮為傲，真不知道這些人的新聞學是怎麼修的。

還有一些資深媒體人，當他們有一定知名度後就被特定政黨拉攏為發言人或擔任重要黨職，進而成為該黨的選舉刺客出擊成為地方或中央的民意代表，甚至地方的縣市長候選人。至於不想拋頭露面的媒體人，因為文筆表達能力夠，某些高官在需要時請他們撰寫回憶錄或個人傳記已經司空見慣。

對照瑪麗亞•瑞薩和穆拉托夫的以捍衛新聞自由和維護人權為職志的作為，台灣的「資深新聞人」應該絕少見。去年蔡政府關掉中天新聞台時，還有不少媒體人跟著叫好，這是怎樣墮落的媒體生態？看到新聞人獲得諾貝爾和平獎，台灣的媒體界如果還存有一點良知，應該感到汗顏。

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