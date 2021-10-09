主計長朱澤民誤以為一碗蚵仔麵線只要20元，遠遠背離物價事實，引惹出不少批判的聲浪；蚵仔麵線是台灣小市民的大眾食品，顯然這位坐在冷氣房中撥算財務大計的官員，是懵然無知於民生日用物價的。

事實上，自從疫情爆發以來，各項民生物價早已悄悄飆漲，到傳統市場去轉轉，5元、10元漲幅的物品，多到不勝枚舉，看起來是戔戔之數，可換算成比率，約在一成到二成之間，有錢人固然不以為意，但升斗小民卻莫不叫苦連天。

弔詭的是，不但政府漠不關心，就是在野黨也殊少針對這一事實加以監督，尤其是身負第四權的媒體，竟也不聞不問，未能展開詳細的調查、報導，政府失能、在野黨失職，而為民喉舌的媒體失德，最苦的就是必須天天為日用三餐精打細算的升斗百姓。

據聞政府即將開始調高5%左右的基本工資，可這樣的幅度，豈能追趕得上飆漲的物價？更遑論會不會又引發新一波的漲幅，更是讓民眾忐忑難安。政府、在野黨、媒體，你們注意到了嗎？

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