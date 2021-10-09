又是一年一度的雙十國慶，從小耳濡目染各處懸掛國旗的景象，似乎已經不再那麼的熱烈。目前反倒是全台各地許多民間組織，紛紛發起我愛國旗和中華民國的升旗活動。原因就是民進黨政府已經將雙十國慶及「這個國家」整得不三不四。

首先從2016年民進黨執政後，象徵喜氣大紅色的雙十標誌，變成了以綠色為主、雜亂不堪的雙十標誌。就算這是代表民進黨政府推動綠色能源及環保吧，但蔡政府的「2025非核家園」，現在已可預料那根本就是假話、大話及空話。我們的離岸風力發電進展及太陽能發電進度均大幅度落後，核電廠該除役的發電裝置還在不斷地延役。

其次是慶祝中華民國國慶，民進黨政府卻討厭「中華民國」四個字。君不見蔡總統雖宣誓效忠中華民國政府，領的是中華民國政府的薪水，但卻不用這四個字。蔡近期在美國《外交事務》雙月刊上發表的文章，署名的是「台灣總統」。日前總統府發言人張惇涵表示，「蔡總統正式投書是用中華民國總統(台灣)，至於相關期刊的編輯我們尊重。」你會相信此一鬼話嗎？

再來就是領導全民的蔡總統，她的博士學位是真是假，博士論文是否通過口試，指導教授是那些人，迄今混沌不明。而日前被批評博士學位有問題的民眾黨立委高虹安，幾天之內就由指導教授李傑澄清。「假博士」已經誤人子弟多年，現在又來誤國誤民，實在是無法接受及忍受。

據報導，今年雙十設計的概念是六條繩線交織紐結，展現團結的緊密力量，但怎麼看都像是霓虹燈，讓人越來越看不到國慶的感覺。雖然是國家的生日，但中華民國你快樂嗎？

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