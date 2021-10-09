對岸將舉行紀念「辛亥革命110週年」大會，習近平還沒發表談話呢，行政院長蘇貞昌就率先夸夸而談，發表他的高見：｢中華人民共和國是1949年成立，而辛亥革命建立的是中華民國，中華人民共和國不能連這個都要掠國民黨、中華民國之美，歷史也不容扭曲。｣

喝！什麼時候咱們的行政院長這麼地熱愛國民黨？這麼地熱愛中華民國？這麼地尊重歷史？

以往，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、民進黨上上下下所有官員都吝於或恥於把｢中華民國｣四字擺在嘴邊、形諸於文字、甚至不承認中華民國的創建者孫中山，也不向孫中山遺像鞠躬、連課綱都要和中國史脫節。

但奇怪的是，雙十國慶搞了諾大一幅前所未有的國旗、行政院長又口口聲聲把｢國民黨｣、｢中華民國｣掛在嘴邊；更奇怪的是，台北市主要街道與橋梁也是旗幟飛揚，比往年更顯得旗海壯觀，令人有著不知今夕何夕之感。

明顯人一看就知道又再搞虛假，否則國慶主視覺不會沒有雙十、慶典主題也不會是「Taiwan National Day 2021」，每次都是說一套做一套，陽奉陰違，把民眾當傻子？

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