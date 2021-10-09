2016年10月，舉重選手林高毅在颱風過後回母校，高雄市立梓官國中受訓時，受總務主任與教練之命協助搬樹，不幸被樹幹壓倒，從此下半身癱瘓；林高毅年老的阿嬤為他提告梓官國中求償，一審敗訴，二審勝訴。

訴訟中，梓官國中為了切割責任，辯稱「當天是教練帶選手自主決定清理校園，學生自願幫忙」，讓人感嘆，不是教師的要求，選手會吃飽飯沒事做，主動去清理校園嗎？

學校跟學生，本應存在信任關係，學生挺母校，無償的去清理校園；學校卻這樣切割，只能說世態的確炎涼。其實這件事本來有一個很簡單的解決辦法：把高雄氣爆善款拿去蓋裝置藝術的三千萬，省下一部分來照顧林高毅，不就結了嗎？

2016年，陳菊市府已收到四十餘億的氣爆善款，而且「有錢沒地方花」，拿去做了許多其他支出。試問，如果氣爆的善款超過善後所需，是應該拿去浮編濫支，還是保存下來，以備其他意外之用？

陳菊市府，完全可以拿多出的氣爆善款，來幫助林高毅，也就不用讓他年老的阿嬤，還要辛辛苦苦的打官司，擔心孫子的未來。

梓官國中是市立學校，陳菊身為高雄市的大家長，卻好像置身事外，有需要這麼冷漠嗎；而今天的市長陳其邁，又是否願意擔起責任？

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