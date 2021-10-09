10月，對於海峽兩岸來說，本來都充滿喜氣，兩邊都有國慶日的相關活動，金秋送爽的氣候也讓「十一長假」和「雙十」慶典湧現人潮。可是，今年的10月，兩岸之間卻瀰漫著不安的氛圍，讓原本的「光輝十月」蒙上了陰影。

10月以來，美國、英國、日本、澳洲和紐西蘭的軍艦集結菲律賓海舉行軍事演習，大陸派出創紀錄架次的軍機進入台灣西南空域，逼得蔡英文總統出面喊話，呼籲北京當局嚴守分際，不要誤判，以「避免擦槍走火」。看起來蔡總統似乎是想要穩住兩岸關係，避免誤會加深，讓事情無法收拾。

不過，蔡總統言猶在耳，《華爾街日報》卻揭露美軍特種部隊和陸戰隊已經秘密駐台訓練國軍至少1年。這下子，問題就不再是無心之過下的「擦槍走火」，而是是否蓄意挑釁海峽對岸底線的問題了。

大陸方面早在2005年就制定了《反分裂國家法》，提出了以非和平手段處理兩岸關係的3種情形：一、發生台灣從中國分裂出去的事實；二、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；三、和平統一的可能性完全喪失。如何界定這些情況，有關條文還保留了一些模糊空間。

國防部在今年8月底公布的《中共軍力報告書》中，則比較明確地提出了中共會動武的7種情形，包括「台灣宣布獨立」、「台灣明確朝向獨立」、「台灣內部動盪不安」、「台灣獲得核子武器」、「兩岸和統對話延遲」、「外國勢力介入台灣島內事務」、「外國兵力進駐台灣」等等。其中，美軍駐台難道不是明明白白地觸犯了第7點嗎？我們又能預期海峽對岸會有什麼樣的回應？

民進黨執政以來，總是嘴巴上喊著希望「維持兩岸現狀」，實際上則不斷往台獨方向切香腸，包括今年雙十國慶的各種圖案標示，都在刻意淡化「中華民國」，突顯「台灣」意象。同時，又一面倒地配合美國圍堵中國大陸的戰略，毫不掩飾願當美國馬前卒的自我定位。仔細對照一下所謂共軍犯台的7種情形，除了「台灣宣布獨立」和「台灣內部動盪不安」之外，蔡政府的動作幾乎都觸及乃至跨越了紅線，台海周邊想要平靜，難矣！

每次中共軍機或軍艦有所動作，蔡政府總是表達譴責，卻刻意規避不談台灣是否發出了挑釁的信號，如今有了美國撐腰，就更有些兒有恃無恐了。只是，從最近拜登和習近平通電話的事情看來，美國挺台的力道恐怕還是有底線的，蔡英文在喊話北京不要誤判時，本身又真的掌握好情勢了嗎？台獨香腸總會有切到盡頭或不小心失手的時候，蔡政府似乎毫不在意，只是百姓何辜？

喜逢國慶，祈願「中華民國萬歲」！然而，蔡政府這樣搞下去，我們還會有多少個光輝十月？（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）