今天中華民國迎來110周年國慶。然而，一邊是花團錦簇，鶯歌燕舞，另一邊卻是愁雲慘澹，前途未卜。在國際舞台上，中華民國接近銷聲匿跡。在兩岸互動中，大陸既不能接受中華民國在台灣徹底消亡，也不願承認中華民國的合法性。在台灣內部，民進黨早就將中華民國偷梁換柱，使其淪為「台灣國」的偽裝。面對中華民國的生死存亡，以「中華民國派」自居的中國國民黨則束手無策。壽多則辱，中華民國還能有幾個國慶？

110年前，辛亥革命爆發，中華民國誕生，滿清覆亡。從國際法來講，中華民國作為中國的新政府繼承了清朝的權利義務，並最終得到國際社會的承認。72年前，神州再度變色，中華人民共和國在北京成立，內戰失利的國民黨政府將中華民國的符號、體制與法律幾乎原封不動移植到了台灣。50年前，「蔣介石的代表」被從聯合國驅逐，中華民國從此喪失在國際社會代表全中國的合法性。在隨後的兩岸外交戰中，中華民國節節敗退，如今全球只剩10多個國家仍在法律上承認中華民國。

對於斬草不除根的中華民國，大陸的態度很值得玩味，某種程度上可以說是愛恨交加。一方面，中華民國無論國號還是憲法都與中國（大陸）密不可分，是「台獨建國」的巨大法理障礙，因此中共不能坐視中華民國被「台獨」蠶食消滅。正是在這樣的背景下，20多年前陳水扁宣誓就職時才被迫承諾任內不會更改國號。不得透過「法理台獨」對中華民國下毒手，至今仍是北京對台政策的最後紅線。

另一方面，大陸堅持國民黨政權（中華民國政府）早在1949年就被推翻，從此喪失代表全中國合法政府的地位，並由中華人民共和國取而代之。因此1949年以後中國大地上沒有「中華民國」，只有台灣當局。如果說在兩岸之間，中華民國問題或有一定的模糊空間，那麼在外交場合則是絕對的漢賊不兩立。去年10月兩岸駐斐濟機構人員就因台方舉行「雙十國慶」活動爆發衝突，大陸外交部發言人事後直呼「中華民國」為「偽稱」，「中華民國國旗」為「偽旗」。

中華民國之所以處於生死存亡之秋，民進黨認為是對岸「亡我之心不死」，其實自己才是罪魁禍首。志在「台獨」的民進黨曾經長期敵視中華民國，後來出於選舉策略考量，才心不甘情不願地接受了中華民國體制。現實的吊詭在於，5年前捲土重來後的民進黨居然搖身一變，以「中華民國捍衛者」自居。但無論是刻意切割中華民國與大陸的連結，口頭上修改國號為「中華民國台灣」，還是在國外以「台灣總統」自報家門，蔡英文心中的中華民國都不是那個1912年建立的亞洲第一個民主共和國，而是見不得光的「台灣國」的偽裝。

至於以「建國政黨」自詡的中國國民黨，口口聲聲「中華民國派」，對民進黨竊據中華民國深惡痛絕，口誅筆伐。然而，台灣人是不是中國人？中華民國與中國是什麼關係？國民黨在這樣的核心問題上隨波逐流，甚至與民進黨同流合汙。當國民黨也信誓旦旦「中華民國是主權獨立的國家」，請問中華民國獨立於誰？對岸又該如何正視一個獨立的中華民國？

總之，只要中華民國與中國若即若離，與「台獨」糾纏不清，中華民國的處境就會日益艱困，亡國之日也就不遠了。