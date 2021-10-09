最近大陸剛過完7天的十一連假，接著就換台灣準備過為期3天的雙十連假。還記得筆者在台灣讀小學時，每到十月就期待著雙十到來，因為這往往是我們繼中秋之後，第一個碰上的節假日；就讀國中時，開始涉獵中國史地和大陸文化，才發現對岸過的是十一連假，那時並沒有太多聯想，只覺得有點羨慕對岸五一一放就是一周、十一再放又是一周的例定假日還是挺爽的。

直到現在來到大陸學習，才深刻體悟到為什麼大陸的三大假期總是這麼長。不外乎是地大人多的原因，許多家住比較內陸、北方，但到偏沿海、南方打工賺錢的父母們，每年能夠回家的時間不多，因為光是在大眾運輸的通勤就可以花去1-2天的時間，遇上人多的返鄉潮，更是一票難求的狀況，如果假期的時間不夠長，估計一堆人都回不了家。

相反，台灣就沒有這樣的問題，自上世紀開始，出口導向型的工業化發展路線，就注定台灣需要有大量的水路和空運系統，目前台灣主要運營的機場有20餘座，加上其他備用、在修和停用的部分，台灣已經擁有40餘座機場。這與內陸各省份相比，台灣已是中國最多機場分佈的地方，所以筆者也覺得生在台灣還算滿幸福的，即便家住外島的百姓，也不會有坐不上飛機、搭不了船的問題。

但有個問題是身為台灣人且正放著雙十連假的我們不得不去重視的，我們是真正瞭解雙十的意義，還是只過著日曆上見紅就放的生活？於是筆者決定寫一篇關於雙十和十一、國民黨和共產黨的文章，並以筆者的認知作為出發點，希望可以為兩岸帶來更多的思考和交流。

清末，中國的國力衰敗、動蕩不安，外患伺機而起，在這樣的背景下，為保國家繼續昌盛，整個中國上下的人們都在尋求一個救國之道，其中以愛國知識分子如：康有為和梁啟超等人為首的變法革新，以力保中國不倒的聲勢最為浩大。但直至1894年中日甲午戰爭的敗北，孫中山先生和黃興等人意識到這樣的變法依舊不夠，還需靠更激烈的手段——革命，才能挽救中國。他們覺得需要借由資產階級和知識分子的結合與帶領，才有力量去對抗當時的清朝政府，於是他們建立了興中會，是寄予振興中華的厚望，也是中國國民黨的前身，成員們積極鼓吹三民主義並拉攏各地民心。1905年，孫先生赴日建立同盟會，此時他們的目的轉向恢復中華和實現三民主義。

歷經多次流血革命後的第十一次革命，也就是1911年10月10日的辛亥革命，這群有理想的革命者們終於在武昌推翻中國帝制，並在1912年的1月1日建立中華民國，百姓們也樂觀其成，覺得烏雲蓋頂的日子終於飄過，盼來重見光明的一天，也希望新的政府能有所作為，為百姓的好生活而奮鬥。但可惜孫先生英年早逝，執掌中國國民黨的權力落入蔣介石手上，蔣介石確實很大程度地保護了資產階級和知識分子的利益，陝西首富孔祥熙、建行行長宋子文等人的財產可謂是富可敵國，但地主剝削佃農、軍閥亂政的現象始終沒有得到好的處理，大部分百姓依舊活在赤貧線下，吃不飽、穿不暖的大有人在，底層百姓苦不堪言。

於是另一幫有志之士如：陳獨秀、李大釗、蔡元培、傅斯年、郭心鋼、魯迅、陳喬年、陳延年、毛澤東和周恩來等人也開始反思，到底現在的制度是否是最適切中國發展的？各種體制和思想百花齊放，它們在北京大學、南開大學、輔仁大學等中國的一流學府不斷被試驗著、論證著，最後大家發現共產主義是改變當下中國內憂外患最快速的方法，於是在1921年，中國共產黨成立了。它和當年的中國國民黨一樣，對於國家有著莫大的熱忱和期盼，成員們不斷鼓吹百姓自覺，鼓勵社會底層的農工們站起來對抗當時的大地主、大財團、大軍閥和上層的執政者。

眼看這樣的星火已然成了燎原之勢，蔣委員長終於坐不住了，在抗日戰爭後不久，決意夥同各路軍閥、財團對中國共產黨發起第二次內戰。百姓的眼睛是雪亮的，哪個政黨對我好，我就支持誰，抗日戰爭足足打了8年，而內戰只花了4年，在經歷完遼沈、淮海和平津三大戰役後，這場中國政權代理人之爭基本上就畫下句點，中華民國國軍最後敗退至光復沒多久的台灣。而在1949年10月1日，由毛澤東、周恩來等人帶領的中國共產黨建立了中華人民共和國，就此開啟了兩岸分治的狀況，這也是為什麼台灣人過的是雙十，而大陸人過的卻是十一。

筆者認為，國民黨和共產黨沒有絕對的好壞，政策執行也往往都有過失的時候，而政權體制誰好誰壞，大家心裡也都會有個譜，但只有堅持百姓是國家「頭家」的執政者，才會得到人民的祝福與愛戴，這樣的政權才會歷久不衰、穩如泰山。孫中山先生等人能夠得到天下，也是因為他提出的三民主義能夠抓住民心，而毛澤東先生等人能夠建立新中國，也是因為現在的大陸政府確實解決了百姓很多生活上的問題，共產黨用了一百年完成全面建成小康社會的目標，所以大陸的百姓才會如此擁戴它，希望它能繼續不忘初心，也希望國民黨能夠繼續維護自己的初心和使命，以振興中華、恢復中華為己任，讓兩岸的人民能夠過得更好。（小王子奧特曼/北大台生）

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