中美高層近日在瑞士會面，暫時緩和雙方關係，但是即使「習拜會」在年底前舉行，中美關係走向仍然詭譎多變，抗衡對峙與競爭溝通持續交錯；拜登說中美呈現激烈競爭關係，北京則強調中美合作互利雙贏。無論各自說法如何，從國際關係角度，中美已經形成兩大強權的G2體制，正如聯合國秘書長古特瑞斯所言，中美關係發揮作用至關重要。

筆者認為中美關係呈現三層面並存狀態：權力對抗、實力競爭、必要溝通。權力對抗是在權力結構層面，特別在軍事戰略抗衡與科技核心脫鉤兩方面；實力競爭是在國家政策層面，在經濟、貿易、基建與創新的激烈競爭；必要溝通則是在雙邊關係上，仍然需要必要的溝通管道，管控分歧。

首先，權力對抗是指國家硬權力的抗衡與競逐，特別在軍事力與科技力兩層面，中國大陸日漸具有挑戰美國霸權與秩序的態勢，美國於是採取在軍事與科技雙重對抗策略，壓制中國大陸的崛起與挑戰。

在軍事層面，拜登政府以建構軍事聯盟與強化軍事戰備的方式，在印太區域設下多重聯盟與軍事的高牆。9月中旬，拜登宣布成立美英澳軍事聯盟，並將移轉與出售核動力潛艦給澳洲；同時強化美日安保與其他軍事合作與演習，10月初前所未有的4航母、6國17艘軍艦在沖繩海域演習即為一例。

觀諸軍事聯盟史，聯盟是為了嚇阻圍堵，也是為了軍力平衡，美英澳聯盟兩者兼具。拜登政府說這些是為了在印太地區壓制軍事擴張與維持和平，嚇阻區域軍事衝突，但明顯是劍指中國，實際上改變亞洲軍事平衡，加速區域軍備競賽，台海情勢也將更加嚴峻。

科技力是現代國家權力的最核心部分，軍事武器與經濟發展都依靠科技創新，軍民兩用科技發展也日漸擴大，因此中美權力抗衡中，科技當然是必爭之地。拜登上台後繼續川普的對中科技戰，而且更加細膩與深入，擴大中國科技企業的制裁實體清單，並聯合盟邦共同管制核心科技。

拜登更強調掌控供應鏈，要在半導體、先進電池、醫療產業和AI智能等先進科技領域，和中國大陸脫鉤，並將供應鏈搬回美國，或是聯合盟邦並由美國掌控供應。最近美國商務部長雷蒙多召開半導體高峰會，要求國際間半導體業交出涉及企業營運與客戶的敏感資訊，目的在掌握半導體供應鏈。

其次，實力競爭是指中美在政策實力層面的激烈競爭，主要是指雙方在經濟、貿易、基礎建設等層面。權力與實力有時是同義詞，但本文有所區別，權力是影響國家權力結構的軍事與科技，實力則是在全球化下相互競爭的經濟、貿易與基建等。

拜登政府面臨中國大陸的實力競爭，不斷強調「以規則為基礎的國際秩序」，其實就是西方與美國百年來建構的國際安全與經濟秩序，特別在經濟與貿易規範、海洋與航行自由秩序、人權與民主價值等，企圖以秩序框架限制中國以及各國與中國的互動關係。

然而，從川普對中國商品課徵懲罰性高關稅已經超過3年，中美貿易受到影響，但去年中國大陸仍有對美出超3100億美元。另外，拜登看到美國實力下降問題，企圖補強國內競爭力，端出數項投資大型基礎建設計畫預算，但面臨國會牽制而拖延。

美國在阿富汗戰爭與撤軍之後，國際社會確實感受到美國實力開始下降，中國挑戰態勢更為凸顯。看諸西方近代史的霸權興衰，從來沒有一個霸主不想繼續保持自己的地位，美國在軍事與科技的權力對抗上建構層層遏制圍牆，在經貿實力的競爭議題上，雖必須與全球化現實妥協，但美國秩序架構不容推翻，未來的對抗是不可避免的。

最後，中美同為核武國，自然不樂見對抗競爭轉成直接戰爭衝突，同時也有共同利益的國際議題，如氣候變遷、伊朗核子協議與北韓等，因此溝通管道與互動機制仍是必要的。拜登上台後，中美高層對話迄今只有3次，還好漸入佳境，終於「習拜會」高峰會將會舉行，兩位元首會面雖不會改變中美對抗與競爭格局，但可以緩和關係，並展開下一階段鬥而不破的新路線圖。（作者為前國安會副秘書長）