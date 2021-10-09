中美達成協議，拜登與習近平將在年底前進行首度「視訊峰會」，美國貿易代表戴琪與中共副總理劉鶴二度視訊會談，決定恢復雙邊磋商，中美關係出現「再掛鉤」跡象，單邊依賴美國的民進黨政府將面臨新的挑戰。

遵台灣協議 中美再掛鉤

台灣問題是美中互動不可迴避的議題，大陸最近連續派出150架軍機擾台，引起全球關注，憂心台海爆發軍事衝突。當此敏感、動盪時刻，美國國安顧問蘇利文與中共中央外事辦主任楊潔篪在瑞士會談，達成拜習視訊峰會共識。對照拜登曾說他和習近平談過台灣，雙方同意遵守「台灣協議」，顯示雙方對台灣問題已達成某種程度的妥協。

拜登政府初期承襲了川普政府對中極限競爭架構下的對台政策，強調美國支持台灣「堅若磐石」，並在所有的聯合聲明中凸顯台海穩定的重要性，彰顯兩黨都支持提升美台關係，甚至不惜牽動美中衝突的現實。美國「對外關係委員會」主席哈斯因而在《外交事務》季刊發表專文，批判華府的中國政策共識。

拜登政府經過初期摸索，開始修正對中政策，雖未改變支持台灣的立場，但開始把「台灣牌」放到一邊。拜登告訴習近平，美國無意改變一中政策，在重要雙邊、多邊及全球性聲明中不再強調「台灣海峽穩定和平的重要性」，不再提台灣駐美代表處正名問題。蘇利文及楊潔篪進一步達成拜習峰會共識，彰顯雙方都有管控分歧、避免衝突對抗的意願，雙方在台灣問題上的矛盾與對立可望降低。

哈斯是美國外交建制派重量級人物，他曾在一項研討會中明白主張，應停止推動駐美處更名案，並聚焦在更需要嚴肅對待的事物，如磋商自由貿易協定、支持台灣參與《跨太平洋夥伴全面進步協定》或其他有實質意義的國際事務上。

美中表面瞬息萬變，實際上有脈絡可循，拜習第2次通話畫下路線圖，在美方「護欄」、中方「3條底線」與「兩份清單」設定下務實處理雙邊關係，有效管控風險，防止競爭轉向衝突成最大公約數，雙方也按表操課，在外交政治層面有蘇利文及楊潔篪高層戰略對話，事關美中重大經貿利益的戴琪與劉鶴的會談與協商也逐步恢復。

戴琪雖然批評大陸未能履行第1階段貿易協議中的承諾，宣示對大陸部分商品課徵高關稅，並凸顯政策補貼問題，強調將納入第2階段貿易談判。但她同時釋出善意，宣布將放棄川普第2階段懲罰計畫，並取消第1階段部分懲罰性關稅。

吳釗燮不應冒進

美中對世界秩序與雙邊關係的目標並不一致，美方希望在有利領域進行溝通與合作，中方則鎖定雙邊關係的改善，反對以競爭定義中美關係。促成雙方願意重啟溝通，重開諮商合作的外在因素，在於美中都自認沒有能力在競爭中取得絕對優勢，在面對氣候變遷、反恐、公共衛生等諸多跨國性威脅時，必須依賴合作才能克服。

內部因素則是拜習會與美中再掛鉤的催化劑，兩國元首都面臨民粹壓力，特別是拜登急欲擺脫倉促撤離阿富汗引發的政治風暴，解決債務及預算雙重挑戰，克服嚴重的政黨對立；習近平同樣面對內部經濟、社會等重重問題，也需要超前部署中共二十大換屆，華為財務長孟晚舟安然回到大陸，不但解除了美中關係的定時炸彈，也使習近平能更從容應對拜登。

美國將繼續以實力地位與團結盟邦遏阻中國擴張，中國堅持以相互尊重、平等互利原則與美國交流合作，這個基本格局短期內不會改變，但拜習會及會前連串行動必然打破目前美中關係僵局。

蔡英文總統「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」的說法穩重有餘，卻無法帶領台灣脫離困境。至於外交部長吳釗燮，只聽到蔡總統說「不屈服」，卻忽略了更重要的「不冒進」，這更危險。台海風向已變，吳釗燮要知所調整。