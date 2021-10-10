中華民國67年雙十國慶閱兵大典，10日上午在總統府前廣場舉行，蔣總統經國校閱三軍部隊12000多人和「雄蜂飛彈」及各型武器裝備等。參加國慶閱兵大典的國軍受校部隊，集合在總統府前廣場。（中央社陳永魁攝）

中華民國67年雙十國慶閱兵大典，10日上午在總統府前廣場舉行，蔣總統經國躬親校閱，受校的國軍部隊有12000多人，參加觀禮的黨國元老、政府首長、民意代表、外交使節團、各友邦慶賀團、海外回國僑團及民眾團體等3萬多人。圖為總統領導高呼口號。（中央社攝）

1978年國慶閱兵預演（中時攝影組攝）

依慣例，總統首任就職，都會舉辦國慶閱兵典禮。其時台灣已沒有什麼新武器，可以對民心士氣，提供激勵作用。在1978年9月間，雄風一型飛彈又作了兩次試射，都直接命中目標。中科院的同仁，還特地把飛彈擊中靶艦，竟穿透而過的壯觀畫面拍攝下來，向蔣經國總統簡報。

聽完簡報，蔣氏側身問唐君鉑：「君鉑，這飛彈能不能參加雙十閱兵？」他說的寧波官話和他老爸一樣正宗。唐氏不敢冒昧回答，因為這是試驗彈，沒有完全定型，所以製造的數量往往不會超過3個，而且這3個中又用掉兩發。

中山院的同仁看到唐院長遲疑，也看到蔣氏的熱切神情，當即鼓勵唐院長承擔此一任務。所以，1978年的國慶閱兵典禮中，出現了由國人自製的現代先進武器「雄風一型飛彈」。這些尚只能架在軍用卡車之上，暫供展示之用的飛彈，是中山院同仁日夜不停加班半個月的結果。

由於雄風計畫的推動並獲成功，中山院的科技鬥士，像是由一個蹣跚學步的兒童，成長為一個躁動的青少年。柏格曼教授雖然逝去，但中山院的科技觸角，也變得更廣泛而敏銳。

唐君鉑指派計畫處及各研究所的工作同仁，盡量向國外尤其是美國的華裔學者專家們請益，並邀請他們短期來院指導。其較為國內人士熟知者，如麻省理工微波導波管世界權威朱蘭成教授、美國RCA研究室主任微波專家潘文淵、控制理論世界權威顧毓琇（江澤民、朱鎔基的老師）、飛彈控制系統專家林驊、劉詒謹、洪箴，高能物理及雷達專家袁家騮（袁世凱之孫，吳健雄的夫婿）、噴射動力專家黃孝宗（唐君鉑卸任後代理中科院院務，名義院長為郝柏村）等。

1981年，在唐君鉑的鼓勵與支持下，中山院的初生之犢們，用「創新、突破、超越」這句口號，回應蔣介石「莊敬自強、處變不驚」的叮嚀，聯合了空軍航空工業發展中心，提出了3項龐大計畫，分別名之為「天馬」、「天弓」及「鷹揚」。

「天馬」是一個發射人造衛星的計畫，其火箭推力，正好是一個中程彈道飛彈，堪稱一石二鳥。「天弓一型」，則是以超越美國愛國者一型防空飛彈為目標的防空飛彈自製計畫；「天弓二型」則為以衝壓引擎（Ram-jet）作為動力，其速度與射程皆超越天弓一型。

「鷹揚」是一項性能與美國F-16戰機相近的自製計畫。當時世界各國，能在同一時間內，從事衛星發射，高性能防空飛彈及先進戰機研製的國家，除了美、蘇、英、法及大陸外，只有中華民國的台灣。蔣經國已經充分瞭解到中山院已經掌握的技術能力，所以他特別前往中山院，聽取這3項計畫的簡報。

蔣經國當時最操心的是台灣的經濟建設及政治安定，在中山院巡視的時間只能分配到兩個小時。其中一小時實地視察重要的實驗室、加工廠，其餘一小時則聽取簡報。也就是說，每一項簡報，只分配到20分鐘時間。

這三大計畫簡報，每一份簡報都分為三個段落。第一個段落是介紹當時各國尤其是大陸的現況，第二段落是說明已具有的技術能力及可能遭遇的困難和解決方法，第三個段落是說明需要多少預算及研製時程。

蔣經國聽完簡報以後，又用他的寧波官話先說了一句：「蠻好的」，接著指示可先執行「天弓計畫」及「鷹揚」計畫，這兩項計畫的初期預算計約新台幣1700億元；「天馬」計畫則再作研究。唐君鉑奉命後，立即把電子研究所一部份主力調往台中航發中心，協助執行「鷹揚計畫」。後航發中心併入中科院，其所屬航空研究院則為中山院第五所即航空研究所。

「鷹揚計畫」原來只有設計建造飛機本身，並沒有武器系統。後來加入空對空「天劍一型」及「天劍二型」飛彈，計畫名稱乃更名為「安翔計畫」。其配備了自製空對空飛彈的IDF戰機，後來國府命名為「經國號」戰機。1986年「天弓一型防空飛彈」研製成功時，正值蔣介石百歲，中山院亦將之命名為「中正100天弓一型」飛彈。

這些命名，是對蔣氏父子二人的表彰與追思。這對父子檔，為建設中華民國自立自主的國防力量，提升國家工業水平，以不屈的堅持與毅力，不避艱困，不理曲辱，終其一生，一以貫之，他們確實對得起「莊敬自強、處變不驚」這句話。