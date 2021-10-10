一晃眼十幾年，重回上海發跡地，當時附近房東好、餐廳好、鄰居好，深受關照，十多年來感恩之心未曾離開。

當時房東是一對留德歸國夫妻，房租不貴，一眼相中我們夫妻倆，只因為我們答應維護好房子，還時不時邀請入門作客，並經常推薦好書給我們，很是熱情的一對上海人。

後來得知，房東北京、上海不缺房產，陳先生在英特爾任高管，兒子是奧數冠軍，算養尊處優的上海知識分子，他們都很喜歡台北，得知我們買房要搬家後，經常來電聯繫。

隔壁的上海丁克族夫婦，養了一對毛小孩，每天遛狗、看電視、收租金，沒有工作過著滋滋潤潤但挺「無聊」的日子，典型上海人，看起來很高冷，樓道間常遇見，總酷酷的一副撲克臉，當得知我們要搬家了，當晚敲門送來一大鍋熬煮熱氣羊肉湯祝福送行，這是我第一次感受到上海人內心的「外冷內熱」。

最念念不忘就是老友開的西餐廳，從前在此一耗一下午，一壺濃郁水果茶、一片手工蛋糕，就這樣陪伴我無數碼字時光。常打字忘記了時間，一抬頭竟已夕陽西下。

搬離這裡，很少回到舊地，趁著長假帶孩子重溫住過的老區，體驗一把爸媽初來乍到上海度過的時光。所幸，老味道沒變、老朋友仍健在，挺過這段日子疫情驚濤駭浪，對餐飲業非常不容易，祝願一切安好！（克萊兒/現居上海）

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