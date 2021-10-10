在中美關係發展歷程中，「布希」是一個繞不開的名字。美國第41任總統老布希是中國人民的老朋友，40多年來見證並推動中美關係取得歷史性發展。美國第43任總統小布希任內曾4次訪問中國，創下歷任美國總統訪華次數之最。

中美建交40多年來，包括兩位布希總統任內，兩國各領域交流合作進一步深化加強，其間雖也有曲折困難，但總體不斷向前。然而一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難。

美國應如何正確應對中國崛起？中新社「東西問•中美對話」邀請全球化智庫(CCG)理事長王輝耀與美國前總統老布希第三子、喬治•布希美中關係基金會創始人兼主席尼爾•布希展開對話。與父親、兄長一同見證了中美關係風雲變幻的尼爾•布希認為，世界上沒有一種制度放之四海而皆准，各方應以相互尊重的方式表達自己支持的價值觀，盡可能求同存異，合作應對挑戰。

現將對話實錄摘要如下：

王輝耀：你第一次訪問中國是在1975年，隨後也曾多次訪華。親眼目睹了中國過去這些年的發展和巨大變化後，你如何評價你所見證的中美關係？

尼爾•布希：1975年我和三個兄弟姐妹訪問了中國五周，我們在北京待了四周，然後和母親一同乘火車去了無錫、南京和上海。中國過去46年間經歷了令人難以置信的發展，能夠以旁觀者身份目睹這一切是一件了不起的事情。

我在1975年看到的中國，人們同等貧窮，在「文化大革命」末期許多人還無法自由地作出選擇，這在今天顯然是無法想像的。46年後回頭看，如果再回到1975年，我無法預測或想像中國會有數億人擺脫貧困，中產階級會像今天這樣迅速增長，經濟會持續發展創造新的就業機會和財富，人們能享受自由的日常生活，這給我留下了深刻印象。

我認為我與其他人有所不同的是，我曾實地到訪過中國，親眼看到了中國多年來的成長。我得出了一些深刻結論：沒有一種制度是放之四海而皆准的，每個國家都需要建構一個適合本國國情的制度。中國的制度對中國是有效的。看看自我到訪中國46年以來，以及美中建交40多年來的成果吧，結論不言自明。

王輝耀：你的父親和哥哥都是來自共和黨的美國總統，他們曾多次訪華，有過很多建設性的對話和交流。不幸的是過去幾年，尤其當同為共和黨人的川普就任總統後，中美關係後退了不少，包括他對華發起的貿易戰。你如何評估當下中美關係？如何才能真正改善中美關係，促其回歸常態？

尼爾•布希：一系列類似的因素導致了美方對中國崛起感到恐懼，這種恐懼反映在川普政府時期越來越激烈的對華言辭中，隨之而來的是一種後退和拒絕對話的孤立主義做法。

我父親的核心觀點是：國家、家庭和朋友都需要彼此保持聯繫，以便更好地瞭解對方，設身處地為對方著想。這樣一來，衝突出現時就能夠以成熟的方式加以解決。但我們在過去5年甚至更早之前就與此背道而馳，「美國優先」「建牆」「反移民」「美國是最偉大的國家」等種種想法也隨之出現。而看到中國經濟不斷崛起，在總量上已僅次於美國，很多美國政客都害怕這會讓我們失去領先地位。此外，在美國的大環境下我們沒有很好的信息來瞭解中國，因此在政治上中國變成了容易受攻擊的對象。

這就涉及修昔底德陷阱的問題。作為世界上的重要大國，美國如何應對中國崛起？美國很多政治家對此反應相當不佳，他們認為中國對美國經濟和國家安全是一個威脅。但很顯然，任何雙邊關係都會有問題，美國與法國、德國、以色列等親密盟友間有問題，與中國間也會有問題。我們要盡量以尊重的方式來表達自己堅定支持的價值觀，而非一味指責或貶低。其最終目標應當是盡可能求同存異，以尊重和成熟的方式應對挑戰。

關於對華加徵關稅，我認為這是一個非常愚蠢的主意。關稅加在了美國消費者身上，傷害的是美國企業。川普及其背後的人認為，如果美國與一個國家有貿易逆差，則必須通過提高關稅、平衡貿易來解決。但現實是，在全球貿易中，富裕國家想要從一些國家購買成本較低的優質商品，但發展中國家無法負擔從富裕國家購買商品，因此出現了貿易不平衡現象，這很正常。經濟學基礎課中從沒說過貿易不平衡是不自然、不適當或不好的。更深層次地看，這種做法可能旨在打擊中國經濟令其出現倒退，但這也不符合邏輯。所以它是一個失敗的政策，需要被扭轉。

王輝耀：你談到了大衛•李嘉圖的比較優勢理論，中美兩國在科技、金融、基礎設施等方面也有很多合作空間。不幸的是現在整個世界正面臨巨大挑戰——我們將長期處於疫情之中。你認為我們應該在哪些方面真正開展合作？

尼爾•布希：這個問題涉及一些影響人類在地球上生活可持續性的主要議題，包括氣候變化、糧食安全，以及與衛生有關的一切。疫情是當下最顯著和最緊迫的事項，但由於氣候變化，我們還面臨各種各樣的自然災害。怎樣才能改變氣候變化進程，使地球可持續地發展？在這些重大事項上全球最大的兩個經濟體必須合作，很難想像這些問題能在沒有美中合作的情況下得到解決。

我們應當相互學習，秉承開放的態度去看看其他國家做了什麼。我們應當分享現有疫苗研發技術，讓世界各地都能生產出合格的疫苗，讓全世界人民可以更便捷地接種疫苗，防止變種病毒傳播。這一切都需要一個合作的環境，但可悲的是它今天並不存在。我相信事情會隨著時間推移而改變，我確信本屆美國政府已經在創造更多交流和對話的機會。當雙方能夠坐下來對話，就會產生好的結果。面對當前的嚴峻問題，在應對疫情等衛生相關事項上增進理解、開展合作，應當成為對話的核心。

王輝耀：對於新冠病毒溯源調查，有觀點認為政治因素蓋過了科學因素，你認為我們應當如何擺脫這種困境？中美應如何合作抗疫？

尼爾•布希：我並不關心病毒的起源問題，就像我不關心氣候變化的起源。無論氣候變化是由人類造成的，還是一種自然現象，事實是它已經存在，我們需要加以解決。美國、中國以及世界上所有國家可以就此發揮作用，攜手合作。中國已經承諾力爭2060年實現碳中和，各級政府、私營部門將共同努力做到這一點。我毫不懷疑，中國將在解決氣候變化問題的合作中扮演主要角色。

我對病毒起源的看法也是如此。事實是我們正面臨一種大流行病，它持續影響著全球數十億人的生活，世界上所有成熟的文明國家迫切需要開展合作。我拒絕那些「病毒被蓄意洩露」的瘋狂想法。趕緊拋棄陰謀論吧，它起源於哪裡並不重要，讓我們一起應對。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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