十月十日是中華民國國慶。一百一十年來歷經了許多的風風雨雨和喜怒哀樂，回顧我國政治史，台灣經歷了戒嚴威權統治，解嚴後的政權過度，政治現代化後七次修憲、三次的政黨輪替，以及無數的地方選舉。

時至今日，我們得以慶祝中華民國國慶，是一百一十年前國父孫中山領導武昌起義，一連串流血流淚的革命運動推翻清朝統治，結束始自秦朝來共2132年的帝制，開啟民主共和新紀元，傳播了民主共和觀念的結果。

而真正轉型為民主政體後的我們，在這片土地享有一切的權利，並非只看作是國民黨解嚴讓步的功勞，也非黨外時期民進黨的勝利，而是朝野合作下共同努力的結果。

但這份和諧，如今被執政黨迫害得體無完膚，他們忘了人民期待要的是什麼，只想著如何把持權力的核心，找不回國家的方向。雖然筆者以為國家這個概念本身就是模糊、曖昧不明的，清晰的總是人民對於「政府」在這片土地上所擘畫關於未來藍圖的想像。但這份被支配的圖像，背後又是建構在不同的想像共同體上，所以間接導引出我群與他者的敵我意識。

即便如此，在這一百一十年來所經歷的風雨飄搖，我們終究還是挺住了，這都歸功於先烈們勇往直前為了民族理想奮鬥的努力，以及後輩們熱血拚命所創造的世代奇蹟。

前者所代表的是國家形成之初，在制度建構下得以順暢發展的「中華民國價值」；後者彰顯的是國家發展茁壯後，爭取人民福祉以及面臨國家是否進行新典範轉型的「台灣價值」。兩者的故事都是功不可沒，值得被記錄下來的記憶。

但這份記憶現在變為一種獨有的語意霸權，尤其在科技解封後，社群媒體取代了大眾媒體，原先期望的互動交流被同溫層取代，我們阻隔了雙耳，不願聆聽只是急著說話。追求的不再是共同的集體記憶，而是自以為是的專屬回憶。

上述現象放在對兩岸的談話更是明顯。從馬英九時代主張的不統不獨不武，蔡英文總統的對等、和平、民主、對話，乃至於朱立倫的求同尊異，賴清德的務實台獨，其實都試圖利用語意論境來搶奪認同。

但回到這片土地，為何短短在幾年內，國族的集體記憶被不同世代齧咬得如此不堪？筆者就政黨政治來看，兩黨極化的濫觴固然是藍綠皆必須負起的責任，但就另個層次來看，人民對於國家社會的漠視，忽略事件前後脈絡，僅指望媒體提供一份高速、高效的資訊，但去脈絡化的敘事報導使我們的思維碎片化，不深入了解議題、選舉本身的意涵，不知所措地倉皇做決定，間接使得國家朝向失序。

就在這瀕臨絕境下，執政黨竟吹起亡國意識的號角，鼓譟選民以此作為尋求國家意識的唯一路徑。可悲的是，一個國家竟指稱自己會亡國，才能得以生存，實在是天大的笑話。可惜的是，昔日那份堅毅不屈，形塑出的刻苦耐勞；熱血拚命不失人情的溫存可愛，獨有的台灣精神也漸漸遺失。

亡國意識、政治極化不僅是危害國家正向發展的毒藥，也是一種逃避去正視台灣民主化歷程，政治場域暴力鬥爭的原罪，更是弱化國人對於過去國家形成發展的歷程，使得國人對這個想像的共同體產生了畸形的歪斜。

對此，吾人主張，我們要喚回的是一份兼顧中華民國與台灣共榮價值的國族意識。前者並非代表一味靠攏中共，而是追求一個政治現代化的中華民族共同體精神；後者也非是台灣獨立的躁進主張，而是後現代社會多元靈活的台灣意識宣稱。當然這份理想，不僅僅只是政府獨自的工作，而必須是一種鑲嵌於人民與政府之間的協力關係。

畢竟，吾人以為身為東方民族的我們，都要積極努力成為西方人眼中的東方凝視，而非藉由一再地凝視西方找尋我們的東方價值。

總結以上，無論你所信仰的價值為何，不容置喙的是中華民國為亞洲第一個民主共和國，而台灣的民主發展歷程也是華人社會有目共睹的典範。台灣並非只有政黨政治的極化惡鬥，還有中華民國引以為傲的民主自由。因此，在歷史的重要節點，我們要時時刻刻保持清醒，凝聚集體記憶找回國家，重回正確的道路。

（作者為國立台灣大學國發所研究生）

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