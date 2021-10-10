美軍F-35B戰機起降日本海上自衛隊出雲號測試成功，是在對「潛在競爭國家」展現美國、英國與日本的協同作戰能力。美國海軍作戰部長吉爾迪曾表示，將在海底戰、航母作戰以及協調美國海軍陸戰隊和海軍與盟國軍隊的互換性，並結合人工智慧與網路的先進作戰計畫，使得美國與盟國成為凝聚力的戰鬥單位。

從去年迄今，美國F-35B戰機已在英國皇家海軍伊麗莎白女王號航空母艦、義大利海軍航空母艦加富爾號起降成功，美國海軍陸戰隊第121戰鬥攻擊中隊（F-35B中隊）駐守在岩國，進一步將讓美國海軍與海軍陸戰隊與日本海上自衛隊相互瞭解彼此的戰鬥準則與溝通方式，進一步形成更具戰力的混合部隊。

國防部長邱國正研判，2025年中共擁有全面犯台能力，並非無的放矢，美國可能亦有類似評估。這才有美軍半年以來一直在西太平洋進行各類的軍演，未來可能與澳洲的坎培拉級兩棲突擊艦進行F-35B的起降演練，這才是AUKUS「提高與維持嚇阻能力」的真正意涵。

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