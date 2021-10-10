北京當局於9日舉行「紀念辛亥革命110周年大會」，中共總書記習近平發表講話，強調堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展。行政院長蘇貞昌隨即表示，辛亥革命建立的是中華民國，中華人民共和國、中國共產黨不能掠中華民國、中國國民黨之美，歷史不容扭曲。

蘇貞昌難得為中華民國講話，也從未說出這樣為中華民國抱屈的話，實在是讓人訝異不已。接著陸委會也強調，辛亥革命紀念日，就是中華民國國慶，孫中山與無數革命先烈創建亞洲第一個民主共和國，就是中華民國。不知道這些從未聽過民進黨政府說過的話，是否有請示過蔡總統？

請問民進黨何時強調過中華民國，以中華民國正統自居？何時又尊崇過國父孫中山先生？民進黨政府是得了認知錯亂症嗎？就算提到中華民國，也總是要加上「台灣」兩個字，以致創造出並非我正式國名的「中華民國台灣」。此一奇怪彆扭的名稱，就能凸顯民進黨邁向台灣獨立嗎？

民進黨執政後，每逢國父誕辰紀念日，從未見到有辦過紀念活動，反倒是大陸多年來推崇孫中山先生在辛亥革命中的貢獻，也難怪一些退將要去出席北京所舉辦的紀念活動。的確「歷史不容扭曲」，但民進黨的「濫砍歷史」及「忽視歷史」是一樣的惡劣，讓我們的學生竟然不知孫中山是何許人物。

蘇貞昌及陸委會義正詞嚴的聲明，如果不是認知上的錯亂，那就應該是撥亂反正，或是幡然悔悟。若真是尊崇孫中山先生，那就要看看今年11月12日國父誕辰紀念日民進黨的表現了。希望民進黨切莫將中華民國當衛生紙，用完後就丟掉！

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