一碗20元的蚵仔麵線看透了政府官員的用不用心；從執政黨內部傳出來的反應也赤裸裸地顯露出政黨的屬性。為了黨的利益，可以完全泯滅人性，自己隨波逐流之外，還不允許黨員有自己的意見和看法，稍有異議就群起而攻之，這種政黨跟法西斯何異？

經管國家總預算的大員不知物價已經說不過去了，說錯話不承認還硬抝就更不可原諒了。民進黨立委高嘉瑜只不過隨口說了聲「就是沒吃過一碗20元的麵線」，這也是實情，自家人的冷嘲熱諷便紛至沓來，先是鄭運鵬射箭：「蹭新聞消遣這麼盡職的首長，並不好玩！」林宜瑾更親自叩門：「這樣噹我們執政黨主計長，是有多爽？我不懂，請指教！」蘇貞昌則是護航主計長｢幸好小事糊塗、大事清楚｣。

原來、原來加入民進黨就不能講真話；原來、原來加入民進黨就要泯滅良心硬把黑的說成白的，難怪｢黨｣字裡面一個黑，要黑大家一起黑；比較起來國民黨就不像個黨了，一個主席選舉大家就把話給講白了！講透了！

難怪萊豬那麼容易通過、難怪逼著打高端就打高端，民進黨員還真可憐，一入黨，就失去了自我意識，全黨上下跟著｢高端｣指令起舞。王世堅、高嘉瑜，你們的心不夠黑，委屈你們了。

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