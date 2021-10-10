2013年3月太陽花學運暴動攻占行政院，高院之前認定魏揚等七人煽惑他人犯罪，但最高法院要求釐清七人是否有故意煽惑，並稱我國應承認「抵抗權」等理由因而撤銷再發回高院更審。高院日前更一審判決定讞，雖指出抗議民眾占領政院行為並非毫無選擇餘地，但仍以全案早經「政院撤告毋須實質審判」，判決公訴不受理；而七人中另二人被告，卻被控損壞公務員職務上掌管物品部分，被認為具有暴力性，仍維持一審判刑四月，但得易科罰金。

太陽花暴動占領立法院23天後又轉戰行政院，事後遭檢方起訴之被告幾乎都無罪或輕罪；但反觀台北市警局因驅離攻占行政院的群眾，遭台聯前立委等人控執法過當、求償，台北地院還判市警局應賠償百萬餘元。而魏揚亦指出，遺憾高院從程序繞過爭議作無罪判決，未從實體法律判斷，實在得了便宜又賣乖，本次判決真是兩面不討好，更存在諸多爭議面:

首先，乃本次高等行政法院以政院撤告判決公訴不受理，但本件檢察官以煽惑罪起訴屬於非告訴乃論，應當不受告訴人（政院）撤告所拘束，至多乃量刑上之減輕；而依據《刑事訴訟法》規定，刑事訴訟之當事人為「檢察官、自訴人及被告」，當事人中並無告訴人（政院）；易言之，凡屬非告訴乃論之罪起訴後，程序均取決於檢方而非告訴人可決定；而本件檢察官並無撤回之舉，高院依法應作實體判決，何以逕從程序便宜為之作公訴不受理？乃明顯違反刑事訴訟法第303條規定，屬判決違法。

再者，最高法院要求高院釐清被告是否有故意煽惑，並稱我國應承認「抵抗權」等理由。然而「抵抗權」在我國現行法並無規定，司法豈可擅自破壞權力分立之原則自行造法？抵抗權為13世紀思想家聖阿奎納是提出概念，身處文藝復興萌芽階段擔心世俗權力因教會約束力趨弱，可能形成權貴濫權塗炭生靈，係對當權者不義而抵制；而法院卻要為抵抗警察執行公務之暴民創設該權利，刻意為參與者脫罪，極為荒謬不可取。

其三，另二被告被控損壞公務員職務上掌管物品而判刑有罪，但魏揚等卻可無罪，其等係受魏揚之煽惑鼓動而進入政院，其犯罪行為與意思一致皆屬於共犯，主犯無罪從犯受罰，如此切割豈不怪哉？

最後，以美國總統最近一次選舉群眾暴動闖入國會為例，警察以霹靂嚴峻手段制裁暴民令人深思；其侵入者尚僅係代表民意之機構國會尚非國務院；當時準總統拜登第一時間隨即譴責此已非示威，而是暴動、叛亂。

本件判決將助長日後群眾運動，加劇不理性抗爭；並產生警察執法上消極不作為，嚴重打擊士氣。設有朝一日抗爭現場移到法院、總統府，民眾衝入公署破壞重要文檔、設施，法院又該如何詮釋？還要警察打不還手、罵不還口？台灣已經邁入法治國家，警察機關是社會安定的磐石，高院之判決不僅違背法理，更背離、顛覆一般國人對法律感情認知。

（作者為台灣警察專科學校兼任副教授）

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