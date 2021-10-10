蔡總統雙十國慶演講指出：72年來國家樣貌有很大轉變，但也有不變的堅持，那就是「確保主權、捍衛國土」的信念。這確實是國人所期望，也是中華民國總統的職責所在，但蔡政府的實際作為卻讓人質疑，真是如此嗎？

何謂主權？是國家對管轄區域所擁有至高無上的排他性政治權力。對人民來說，只要服從這個權力，就可以不必理會其他權力的干擾。相對這個權力也會保護人民，不需要服從任何其他的權力，這就是「確保主權」的真義。

然而看蔡政府最近的作為，美國要賣台灣未訂購的武器，干擾國軍建軍行程，國防部只能接受。美國要查台積電的帳，釐清晶片到底賣給了那些客戶，經濟部長不敢拒絕，還宣稱這是自願的，替美國緩頰。這是在確保台灣主權嗎？

何謂國土？是主權國家所管轄的領土範圍，包括領陸、領空、領海、內水等，當然也包括爭議性土地，例如釣魚台列嶼。國土是主權象徵，即便小或無用，各國也會力爭到底。例如中、印為了班公錯湖附近一塊高山嚴寒的無人區土地，也不惜一戰。但蔡政府從未大聲宣示過「釣魚台是我們的」，海巡署也沒有任何巡航動作，台灣漁船被日本保安廳驅離時息事寧人，只有行政院長在立法院質詢時，才被動說是。這是在捍衛國土嗎？

或者說，這是為了對抗中國統一台灣，維持台灣人尊嚴，必須有所犧牲。但中共要統一台灣已經講了72年，兩蔣時代、李登輝時代、陳水扁時代、馬英九時代，台灣並沒有因此讓美國政府查台灣企業的帳，在釣魚台主權歸屬上，也從來沒有那麼畏縮過。為了論證兩岸互不隸屬，將經濟主權讓渡給美國、釣魚台主權讓渡給日本，只怕先丟掉的是台灣人的尊嚴。

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