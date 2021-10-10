雙十國慶，就令人聯想到國旗。以往在台灣，看見國旗稀鬆平常，但近年來，要看見國旗越來越難了。尤其在海外，特別是在正式的國際會議場合，想看到中華民國的國旗，那真是緣木求魚。

這讓我回憶起一段往事。1999年，因緣際會，筆者出席在國際法庭所在地──荷蘭海牙召開的世界人權和平會議，由於台灣並非聯合國會員國，外交攻防處境危艱，備受中共掣肘，那一年，全球共有100多國與會，與會國國旗遍插會場外圍，旗海飄揚，蔚為壯觀。

但站在旗海前尋尋覓覓，卻怎麼也找不到最熟悉的那面青天白日滿地紅國旗，那份寂寥與失落感，唯有身歷其境才能體會於萬一。

沒想到，「眾裡尋『旗』千百度，驀然回首，『國旗』卻在燈火闌珊處」。

原來，隨行一位外省籍老伯伯，從台灣出發前暗藏一面國旗飄洋過海，老伯伯站在世界各國的旗海前用力揮舞中華民國國旗，剎那間，一股激情澎湃猛然湧入胸懷，時至今日，那份悸動仍然刻骨銘心。

可悲的是，時任台灣不分區僑選立委張○成，那一年率團出席與會，堂堂台灣國會議員，張○成看見中華民國國旗出現的第一時間，竟然口出穢言，頤指氣使，朝著揮舞國旗的台灣老伯伯齜牙裂嘴吼叫：「XXX，滾回大陸去…」。

行文至此，無意挑起統獨對決，只是眼看政黨對立，感嘆中華民國在國際上的地位弱勢，兩岸詭譎多變的政治氛圍徒增政客操弄籌碼。

民進黨從來就不承認中華民國是一個主權獨立的國家，蔡英文擔任的是中華民國的總統，支領的薪俸是中華民國納稅義務人所繳納的稅金，卻在公開場合發表過「中華民國是一個流亡政權」這種謬論，每在海外，甚至於在國內正式場合，總是以台灣，或者是「這個國家」來取代正式的國家名稱「中華民國」。

中華民國國旗之於民進黨而言，正如同食之無味，棄之可惜的雞肋，儼然就是一面隨機取樣的「遮羞布」。君不見，在蔡英文總統勝選之夜，會場萬頭鑽動，舞台下歡欣鼓舞，旗海飄揚，只見現場一片綠色旗海，支持者手中所持舉的，竟然是民進黨黨旗，舞台下完全找不到一面中華民國國旗。

檢視過去5年多來，蔡政府帶頭操作族群意識，抗中保台、親美媚日，透過教改灌輸年輕一代似是而非的「政治正確」，從2014年太陽花學運，到隔年反課綱學潮兩波運動，為民進黨蔡英文政府2016年520執政奠定勝利契機；2020年初撐（蹭）香港「反送中」大賣「芒果乾」（亡國感），操作「今日香港，明日台灣」激起台灣人民的危機意識，狂勝對手300萬票成功連任。但如今老百姓的生活真的有變好嗎？

雙十國慶話國旗，撫今追昔，不勝唏噓。面對青天白日滿地紅這面國旗，百感交集，剎那間，胸口竟湧上一股淡淡的酸楚和愁緒！

（作者為文史工作者）

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