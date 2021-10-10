蔡英文總統國慶講話，一開始說「今天是中華民國110年國慶日」，但說到中間，又出現「隨著國際局勢的演變，此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中」，蔡總統心目中的中華民國，究竟幾歲？

蔡英文把中華民國從110歲變成72歲，目的是為了呼應她所說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。中華民國在1949年已經在大陸「死亡」了，1949年以後在台灣重生的是「中華民國台灣」，「中華民國」和「中華人民共和國」是兩個國家，互不隸屬。這項說法完全符合蔡英文主張的「兩國論」，而且比李登輝「特殊國與國關係」的「兩國論」還更獨。

蔡英文把中華民國「折壽」，不是第一次，去年520連任就職演說中，蔡英文就提「中華民國台灣70年」。

去年她說「中華民國台灣70年」，今年說「中華民國72年」，那多出來的一歲，又是怎麼回事，是把1949年中華人民共和國尚未成立那ㄧ年，算進中華民國台灣的年紀，暗示「中華民國台灣」跟中共政權雖互不隸屬，但從土地來看，還是跟大陸有連結嗎？

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