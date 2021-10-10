中共高調慶祝辛亥革命110周年，大陸國家主席習近平在講話中引用中山先生的話稱：「統一是中國全體國民的希望。」習近平用辛亥革命來引證中華人民共和國謀求中國統一的正當性；換言之，中華民國今日不謀求中國統一是違反「世界潮流」，更違背中山先生所說：這是「浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡」的大勢。

習近平援引孫中山先生之言論受到行政院長蘇貞昌的強力反駁。蘇貞昌院長直指，1911年孫中山的辛亥革命是創立了中華民國，一個主權獨立的國家，而不是1949年成立的中華人民共和國。中華人民共和國不能連這件事都要掠中華民國與中國國民黨之美，歷史不容扭曲。蘇貞昌院長等於明白地告誡中共，中華民國自1911年以來是一個主權獨立的國家並沒有錯，屹立不搖直到今日沒有變化，反是中華人民共和國在1949年成立，創造了兩個中國。

平心而論，蘇貞昌反駁習近平的言論，是筆者第一次聽到蘇院長理直氣壯地直呼中華民國是1911年孫中山先生辛亥革命創立的國家。以辛亥革命來認證中華民國是一個獨立的主權國家，在歷史的定位上，蘇院長似乎認為中華人民共和國反是兩國論者的始作俑者。

令人遺憾甚至髮指的是，民進黨執政以來，將中華民國形塑成「台灣化」，在中華民國後加一個「台灣」，玩弄「去中國化」自我矮化的勾當。在這樣一個治國成賣國的邏輯下，反而成為習近平用孫中山先生之言，嚴厲讉責蔡英文政府去中國化為違背世界潮流，結果必是「順之則昌，逆之則亡」。

在這裡我們要請問蘇貞昌院長，你的去中國化政策，有什麼理由來引用孫中山先生在1911年辛亥革命創立的國家是我們110年的中華民國？你不是自己在打自己的嘴巴嗎？我們可以藉兩岸都慶祝辛亥革命的最佳時機，力主我們才是時代潮流的中國正統，我們沒有創立兩國論，真正的兩國論是1949年出現的中華人民共和國這個國家。

習近平要慶祝辛亥革命來凸顯一個中國統一的正當性，錯不在台灣的中華民國政府，嚴格地說，是共產黨在1949年未能真誠地秉持孫中山先辛亥革命的真諦，創造成立的國家也援用中山先生的「中華民國」國號。如果時間倒流，習近平在當時是否會用「中華民國」這個國號去追隨中山先生的辛亥革命精神不無疑問？時移勢換，台灣的民進黨政府要去中國化，走上與一個中國切割的獨立路線，給了習近平發揮的空間，使習近平反而有了中國正當性的地位。

從另一個角度來觀察，蘇貞昌院長這個位高權重的台獨大老亦要用辛亥革命來凸顯中華民國的正當性，是不是民進黨真正體認到今日在全球已經沒有「台灣獨立」的空間？我們可以從多次美國官方的正式聲明或政策中看到，美國反對台灣獨立，也主張一個中國。從今日國慶時蔡英文總統只能接見14個承認台灣的國家大使或代表，可知，台獨沒有國際空間，這是世界潮流，更是大勢所趨。

蔡英文總統的國慶談話指出，台灣不會冒進，但對主權亦不會有所退讓。這裡我們必須明白地指出，我們講的主權不退讓是中華民國自1911年孫中山先生辛亥革命創立中華民國110年以來的主權，絕對不是民進黨政府主政以來，力主「去中國化」下「中華民國台灣」的主權，我們有條件與中共爭主權的正當性，但絕對不能矮化自己，忘記中山先生之諍言，因為這是「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡」。

紀念中華民國110年國慶，要牢記辛亥革命110周年的真精神。

（作者為國立台灣大學退休教授）