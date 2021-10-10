雙十國慶前夕，大陸國家主席習近平令人意外地再次提起「九二共識」，在兩岸海峽天空戰雲密布的此刻，彷彿一種懷舊的旋律重新被播送。但這是一回長期重複姿態的政治宣示？一段再無可述的兩岸輓歌？還是一位真正決定兩岸戰爭生死的關鍵人物，錨定在他心中的一種自我呢喃？

習近平談話的場景，是在北京舉行的「紀念辛亥革命110周年大會」。這個如今不再被刻意抹去，而是被同樣追溯成為「國民黨/中華民國」與「共產黨/新中國」的共同起源，國父孫中山與萬千割髮就義的先烈，所犧牲造就出包括「雙十國慶」在內的所有政治印記。在這個特殊時間、特定場景中所提出的兩岸主張，毋寧是某種非比尋常的宣示。

值得重新思索的一個是「九二共識」，另一個是關於「習近平」。在兩岸關係因為蔡英文與民進黨而等同破碎且封鎖，並且在中美冷戰對抗的態勢下，幾乎正在一路快速朝向「兩岸戰爭」的終局前進了。這個早已被擱置、丟棄、遺忘多年的「九二共識」，為何還被提起並列在「一個中國」旁，成為推動兩岸和平的共同原則？顯示出習近平對中國統一，猶有最後一份和平期待的歷史浪漫。

政治領袖人物本身的「歷史感」，往往決定他的眼界、風格與手段。歷史中提供著無數「課題與教訓、典範與手段」，影響著政治領袖的構思、謀略與抉擇。這也是為何沒有歷史感存心的政治人物，總不免易於陷入「錢權名」的眼前泥淖，成為政治現實中的可鄙小人。

但歷史並不一定薰陶出「多情浪漫」，反而更多促成了「冷血無情」，因為所有歷史教訓中的成敗終局無一不是依靠「戰爭手段」。習近平當然不會不清楚，兩岸台海的萬千最終收歸於歷史「只有一戰」！這幾乎是中國今後歷史的一種必然視野與註定推演了。

但當「九二共識」確實曾經彷彿黃粱一夢，成為兩岸和平交流的真實可能，包括無數大陸同胞履踏寶島土地發出讚嘆歡喜、熱烈消費購物的各種「歷史場景」之際，「九二共識」在紀念辛亥革命的回顧中，從正在被塵封的當今兩岸關係的脈絡中，投射出一道「或許無須鮮血殺戮」的和平曙光。

過往即使李登輝、陳水扁、馬英九執政時代，「十一國慶、雙十國慶」的期間都是北京、台北兩岸最高層級相互「對話、呼籲」的重要政治時段，幾乎所有涉及兩岸關係最重大、最關鍵、最突破性的政治宣示或政策調整，都是特別籌備於此大舉放送，藉以止戰養和。

蔡英文雖然在今年國慶演說中，依然重複強調她的「善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。」但蔡英文始終沒有任何關於「兩岸和平」的具體行動，尤其在她一心片面擱置國民黨所努力打造的「九二共識」之後，蔡英文執政這兩任近6年，嚴格來說，反而加速推進了兩岸戰爭的一切可能，讓台海成為國際軍事專家公認是全球「最危險的地方」！

特別是民進黨政府的「兩岸政治解讀」始終雞同鴨講，平時總是那些非常低水平、政治智障且毫無歷史感的官員人物在回應兩岸關係，更多只是為了謀求藍綠選舉的「利益收割」，而從來不去尋伺任何涉及「兩岸和平、免除戰爭」的一絲機會！

關於海峽兩岸的歷史終局，蔡英文與民進黨註定是「騷動戰爭」的一方角色，根基毀敗的國民黨則為了「不成為歷史灰燼」正在辛苦自我搏鬥，也因此兩岸戰爭與和平的真正底牌，始終就在習近平的一念之間！九二共識的老歌旋律一旦播送完了，還有什麼能維繫兩岸一念間最後存心的歷史浪漫？

（作者為資深媒體人）