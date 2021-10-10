110年前中國的一場革命大事，110年後卻在兩岸各自解讀。身為革命成果延續的中華民國，早已喪失論述「辛亥革命」的歷史使命，君不見自民進黨執政時期的政府，每遇中華民國國慶日活動備顯無心，能省去與中國連結的歷史符號都極力避免，國旗能少插一支就不會多插一支。

反觀對岸的中國共產黨，直接扛起辛亥革命傳承者的大旗，逢十年必慎重行禮，說是鳩佔鵲巢也好，竄修歷史也罷，如果連在台灣的中華民國政府都不願正視國家慶典，只把國慶當作連假煙火祭在辦理，自失立場不說，對岸將逐漸取得歷史解讀權，欲亡其國、先亡其史，中華民國就將不復存在！

蔡英文總統國慶文告拋出四個堅持：「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」用詞看似捍衛中華民國，實則是借中華民國大義，欲行台灣永遠維持現狀之實。縱使蔡強調兩岸解決分歧，必須透過平等對話，但「平等」究應由誰定義？如何定義？則是在所不問。

如今的蔡政府是只想披著中華民國的殼，刻意省略成立後39年屬於中國的歷史事實，直接切割歷史，再透過包裝強調1949年中華民國立足台灣已歷72年，彷彿來到台灣後的中華民國就已經與大陸毫無瓜葛。

曾經是中國主權代表者的中華民國，如今執政者滿是偏安割據心態，不思爭奪正朔大統，又想愚民式的奢談「平等對話」，自己都不認為自己代表憲法主權所及的領域了，又何來平等之必要？

反觀對岸對辛亥革命的處理態度，自建政以來逢十大慶，目的是為建立政權統治正當性，強調中共政統可溯及與國民黨同為一家的歷史，逐步將民國39年以前的中華民國正統侵蝕殆盡，再標榜和平統一的歷史大義名分，一步步挑戰中華民國存在的事實。試問剩餘在台灣的中華民國主權，如果連前39年的政統都自動拋棄，還剩下多少歷史大義可供維繫政權基礎？

一場國慶一場夢，煙花散盡似曾歸。當前在台灣的中華民國政府對於傳達給國民的國慶意義，僅剩那商業氣息濃厚的國慶煙火秀，煙火過後就煙消雲散，不願多提。歷經堅苦卓絕立國110年的中華民國，僅剩下如何維持「台灣」現狀的基本國策，如此委靡喪志的態度，如何能面對一萬天之後建國百年的既起政權強力挑戰？國運至此實在無奈。

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